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教育扶贫 传递力量 孕育希望

2021年03月21日05:33 | 来源：人民网－人民日报
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图①：傅廷栋在油菜试验基地。
　　图②：支月英给孩子们指导作业。
　　图③：吕秀兰开展果树种植技术培训。
　　图④：姚建民指导宁夏海原县“万亩旱地渗水地膜谷子示范田”的后期管理。
　　图⑤：陈立群跟学生们在一起。
　　图⑥：张骅走访贫困户。
　　资料照片

脱贫攻坚战中，数百万扶贫干部倾力奉献、苦干实干，将最美的年华无私奉献给了脱贫事业，涌现出许多感人肺腑的先进事迹。本版报道6位教育系统“全国脱贫攻坚先进个人”的先进事迹，激励广大干部群众为全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标而披坚执锐、勇立新功。

——编  者

中国工程院院士、华中农业大学教授傅廷栋

“为农民做些事，比什么都高兴”

本报记者  张  烁

草帽、挎包、深筒靴、水壶、工作服、笔记本……大清早，一身农民打扮的傅廷栋院士又下田了，他今年已83岁高龄，要是赶上下雨，沾满泥的胶鞋好几斤重。“现在年纪大了，一天只下田四五个小时，以前都是8个小时。”傅廷栋一口广东口音，笑呵呵地说。

中国工程院院士、华中农业大学教授傅廷栋是世界油菜研究领域的顶尖科学家，他育成优质杂交油菜品种15个，累计推广“杂优+双低”油菜近1亿亩，为脱贫攻坚作出了重要贡献。

如今的甘肃省临夏回族自治州和政县，金灿灿的油菜花不仅美如画，更成为“致富花”。农民们不会忘记，1999年，傅廷栋带领团队一头扎进油菜田，手把手地带领大家种植低芥酸、低硫苷的杂交油菜。

“原来的油菜品种高芥酸、高硫苷，菜籽油质量差。现在，‘双低’菜籽油已经发展到第三代，产量高、收益好，品质接近橄榄油。”傅廷栋说。科技的力量让农民们心服口服，原来的油菜亩产90多公斤，现在突破200公斤！21年来，和政县油菜种植面积从2.5万亩扩大到16万亩，品种全部实现优质化。

60多年来，傅廷栋始终坚持一个理念：“农业应用研究就得围着农民打转！”在西北，傅廷栋发现小麦一年种一季有余、种两季不足，7月麦收后地就荒着，容易水土流失，同时，冬天牲畜的饲料也十分紧缺。

能不能种植一种饲料油菜？傅廷栋着手实验。1999年，“华协1号”试种成功，生长期仅70天左右，亩产饲料3—4吨，能供应生产3—4头羊羔的青饲料。从那以后，西北、东北麦收后至严冬来临前2—3个月的秋闲耕地种油菜，蔚然成风。

傅廷栋还把油菜种到了盐碱地上。他筛选出的“饲油2号”等耐盐碱油菜品种，在新疆石河子市的盐碱荒地上亩产青饲料4—5吨，在浙江苍南县的填海荒地上仍能正常生长。目前，麦后复种饲料（绿肥）油菜试验已被农业农村部列为主推技术，为精准扶贫作出贡献。

眼看中国油菜种植面积从不到3000万亩增长到1亿亩，亩产提高了3倍，总产提高了10倍，达到1400万吨，傅廷栋心中无比自豪。有人劝他歇歇，他总是笑着说：“我能够为农民做些事情，比什么都高兴！”

江西省奉新县白洋教学点负责人支月英

“让更多孩子走出大山，远离贫困”

本报记者  丁雅诵

从风华正茂的“支姐姐”到两鬓斑白的“支奶奶”，江西省奉新县乡村教师支月英，40多年来辗转泥洋村小学和白洋教学点两所深山学校，将1000余名贫困山区的孩子送出大山，资助20多名贫困家庭学生顺利完成学业，点亮了大山里的希望。

1980年，怀揣着理想与激情，支月英来到泥洋村小学。可到学校一看，她傻了眼：教室四面透风，只有一块黑板，连课桌椅都是拼凑起来的。恶劣的条件让来这里的老师换了一拨又一拨。“看到孩子们清澈明亮的眼睛，我告诉自己，一定要坚持走下去。”支月英说。

支月英没有食言。校舍年久失修，她就买来薄膜和钉子，把窗户钉好；孩子们没有课本和文具，她就挑着扁担一趟趟运上山；有家长不让女孩读书，她就挨家挨户把孩子接回来……

“不让一个孩子因家庭贫困而失学！”为了这句话，支月英付出很多。“刚参加工作时，工资只有几十块，有些孩子交不起学费，我就帮着垫，垫着垫着，有时候连自己买米买菜的钱都不够了，只得去找别人借。”支月英回忆道。为了多赚点钱，支月英曾在双休日、节假日跟着壮劳力去山里扛木头、拉毛竹、装车。最惊险的一次，她坐的大货车出了车祸，支月英昏迷了很长时间才醒来，现在脸上还有伤疤。

长期操劳，加上没有及时下山医治，支月英的右耳失聪、右眼失明。有鉴于此，2012年，组织决定调她到镇里的中心小学任教。而此时，距离泥洋村10多里的白洋村群众联名写信，请支月英到白洋教学点任教。家人劝她别去，她呵呵一笑：“如果人人都到山外，大山里的孩子谁来教？”

“教育意味着一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云。如果可以，我愿意永远做那棵树、那朵云，让更多孩子走出大山，远离贫困。”如今，年近六旬的支月英仍然初心不改。

四川农业大学教授吕秀兰

“论文写在大地上，才叫真本事”

本报记者  吴  月

“李子已经开花坐果了，花期的抹芽、病虫害防治都要重视！”3月初，四川省屏山县，四川农业大学教授吕秀兰正带领团队培训农民。

成都、雅安、阿坝……从北京参加全国脱贫攻坚总结表彰大会归来，吕秀兰马不停蹄地奔赴各个水果生产基地，经常从早忙到晚。

“吕教授选育的新品种李子，果大、离核、脆嫩！我家种了11亩，一年收入能有30多万元，早就脱贫致富了！”茂县凤仪镇水西村村民梁习全高兴地说。如今，羌脆李已成为茂县8万果农脱贫的主导产业。

“没有吕教授，今天日子就没得这么安逸！”四川广安市前锋区虎城镇茶花村的葡萄种植大户李春霞，去年葡萄园亩产达到了3000余斤，120亩纯利润约200万元。可就在几年前，她和村里的葡萄种植户几乎颗粒无收。

当时，村民缺乏种植技术，“夏黑”葡萄栽植密度上限为一亩150株，有村民却种了600多株，操作不当会导致通风透光差、授粉不良等问题。吕秀兰索性在村里驻扎下来，带领团队手把手指导果农，再让“大户”带“小户”，实现技术推广全覆盖。

“不为钱来，不为利往，农民才能信你，才能听你。”每次到基层推广科研成果，送品种、送技术，吕秀兰不仅不收费，还给农民送去肥料等农资。

“把论文写在大地上，才叫真本事。”这些年，吕秀兰和团队在乌蒙山区、大小凉山彝区等地建立了葡萄、李、甜樱桃科技示范基地40余个，累计推广果树新品种、新技术、新模式超过70万亩，累计增收达40亿元以上，每年带动5000人脱贫。

“既然我搞的是果树研究，就一定要拿出一点成果。让农民都富裕了，研究才算有价值。”吕秀兰说，自己的愿望就是用知识富裕农民的口袋，让农民甜蜜蜜地生活。

山西农业大学研究员姚建民

“‘渗水地膜’让旱地获丰收”

本报记者  张  烁

亩产1426斤，产值4278元！“苦瘠甲天下”的宁夏西海固，在旱情严重的去年，创造了谷子丰收的奇迹。秘诀是山西农业大学研究员姚建民的“渗水地膜”。

“在吕梁山、燕山沿线半干旱地区，农民靠天吃饭，雨水少时收成很低甚至绝收。”姚建民在调研中敏锐地发现，这些地区的小雨量降水发生频率高达72%以上。能不能将5毫米以下降水转变成有效水？姚建民带领“渗水地膜杂粮旱作高产技术”国家创新团队，奔波在吕梁山、六盘山、燕山—太行山三大贫困片区，对覆盖材料、耕作机械、农艺技术进行全方位研究。

既能让雨水下渗，又能防止水分蒸发的全生物降解“渗水地膜”发明出来了，用量小、投资小、质量好。“‘渗水地膜’让旱地获丰收，过去半干旱地区谷子亩产最多不过500斤，这几年山阴县、神池县等地的几十万亩示范基地的谷子，亩产都在1000斤以上。”姚建民笑着说。

2015年，山西省神池县海拔1400米的红崖子贫困村建立起3000亩旱地谷子高产示范点，大旱之年亩产量超过1200斤，增产一倍以上，实现了全村脱贫。近年来，在干旱少雨、广种薄收的三大贫困片区，姚建民带领团队累计推广示范500万亩渗水地膜旱地穴播技术，增产粮食5亿公斤，增产幅度超过30%。

宁夏海原县王塘村，年降水量仅320毫米。2018年，姚建民被科技部聘请为“东西部合作科技支宁专家”，在王塘村建立起千亩“渗水地膜机穴播谷子”示范基地，一举创造了旱地谷子亩产1292斤的纪录，大面积推广平均亩产达到600斤，与传统谷子亩产200多斤相比，成倍增长。“老百姓奔走相告，‘渗水地膜’成了‘香饽饽’，仅两年时间，宁夏就推广了近30万亩！”宁夏科技厅厅长郭秉晨说。

贵州省台江县民族中学终身名誉校长、原校长陈立群

“老得需要拄拐杖，我也会再来”

本报记者  吴  月

“我们家祖祖辈辈，终于出了第一个大学生！”2020年盛夏，贵州省台江县施洞镇平兆村，潘吉金80多岁的奶奶紧紧握住陈立群校长的手。这一年，台江县民族中学1047名考生中有829人达本科线，上线率达到79%。而4年前，这个数字仅有10%。

2016年，年届六旬的陈立群从浙江杭州学军中学校长岗位退休后，来到贵州大山深处的台江县民族中学支教。眼前的景象让他惊讶：有的老师没有教案，上课松松垮垮；几十个学生住一间宿舍，卫生间气味刺鼻；开家长会，有的班来的家长还不如老师多……当时，学校3000多名学生中，属于建档立卡贫困户的就有1200多人。教育水平有限，全县中考前100名的学生，留在本地读高中的只有十来个。

“扶贫先扶志。最重要的是把师生的精气神提升起来。”陈立群在学校推行了10余项制度，还设立了“励志节”。每年，高三师生都要以班级为单位栽下“志向树”，寄托美好理想。

“支教的时间总是有限的，关键在于增强贫困地区教育的可持续发展能力。”为了让当地百姓重视教育，他组织老师们在高考后走村串寨、一家一户“送喜报”。

支教期间，陈立群不拿一分钱工资奖金，还多次因为劳累过度到医院治疗……临别时，孩子们的眼泪打湿了陈立群的心，“陈爸爸，不要走！”“以后，即使我老得需要拄拐杖，我也会再来！孩子们放心吧！”他动情地说。如今，作为台江县民族中学终身名誉校长，陈立群每月仍往返台江与杭州之间，还经常前往甘肃舟曲、山西吕梁等地做调研、做报告。

“我在农村出生，明白机会的重要性。对这些孩子来说，给他们一个机会，就可能改变人生，我们有责任帮助他们！”陈立群说。

北京林业大学挂职干部、驻远新村第一书记张骅

“第一书记的经历让我人生充满意义”

本报记者  丁雅诵

“感谢老铁们的支持！我为黑玉米代言……”前不久，一场别开生面的直播带货在内蒙古科右前旗展开。北京林业大学挂职干部、驻远新村第一书记张骅化身主播。“3个半小时的直播，近20万人围观，销售总额突破20万元。”张骅对这样的业绩感到满意，“脱贫之后，大家伙的日子更要蒸蒸日上。”

别看张骅如今跟村民们打得火热，2017年底他刚来远新村时，可是吃了不少“闭门羹”。去农民家里讲政策，村民说“拍张照就行了，我地里还有活儿要干”；给村民上党课，党员们反映“讲得很好，就是听不懂”……张骅说：“在基层工作，关键是要当好‘上接天线下接地气’的转换器。”为了尽快融入远新村，张骅冒着零下20多摄氏度的严寒走村入户。7天时间，他挨个走访了50余户贫困户；12天后，他把全村300多户档案全部捋顺。村民们看在眼里，“这个‘博士书记’干活实在！”

发展产业是脱贫的根本。当时，远新村以种植玉米为主，亩产纯收益才300多元。张骅仔细研究村里的种植养殖结构，咨询了多位专家，最终决定以“黑色系农产品”为切入点。“我们种植黑糯玉米、黑小米、黑豆、黑芸豆等五谷杂粮，定位一线城市的中高端消费人群。”张骅介绍，现在远新村已建成了集鲜食玉米加工、碴用玉米加工、五谷杂粮真空包装为一体的扶贫车间，种植土地收益翻番，3年累计销售300余万元，集体经济年增收20余万元。

“博士书记”来后，村民们明显感觉干劲足了。通过“三务公开”化解因信息不对称造成的群众矛盾；通过“村规民约我来定”引导群众参与村级治理；通过“善行义举榜”弘扬社会主义核心价值观……乡风文明也大有变化。“第一书记的经历让我人生充满意义。”张骅说。

版式设计：张芳曼  沈亦伶

《 人民日报 》（ 2021年03月21日 06 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)

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