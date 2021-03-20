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高招体检明天启动持续至4月20日

2021年03月20日08:20 | 来源：北京日报
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原标题：高招体检明天启动持续至4月20日

　　本报讯（记者 牛伟坤）2021年高招体检将于明天启动，持续至4月20日。各学校具体体检时间由所在区考试中心指导各学校与辖区高招体检指定医疗机构协商确定，由报名单位通知考生。

　　北京教育考试院介绍，高招体检需检测丙氨酸氨基转移酶，丙氨酸氨基转移酶易受多种因素影响而升高，如饮食不当、疲劳、饮酒、感冒，甚至情绪因素等。考生要注意饮食卫生，尽量减少外出用餐；不与他人共用牙刷、剃须刀、毛巾等物，不文身。同时，还要预防病毒性感冒，如果已经感冒，也不必过度担心，好好休息，避免过度疲劳，多喝水，多吃蔬菜水果，在医生指导下适量服用药物即可。

　　体检前，考生要均衡饮食，不必服用补品。大量的高营养补品反而会加重肝脏的负担，不利于考生身体健康。此外，过度劳累会导致肝脏负担加重，因此考生要注意充分休息，补充精力，调整好身体状态。

　　考生也要掌握一些科学用眼的知识和方法，坚持每天做眼保健操，纠正不正确的阅读、写字姿势。使用电脑时离屏幕尽量远一些，同时不要忘记眨眼。

(责编：温璐、曹淼)

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