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“英国卓越专业大学联盟”成立

2021年03月19日17:59 | 来源：海外网
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原标题：“英国卓越专业大学联盟”成立

　　日前，“英国卓越专业大学联盟”在京宣布正式成立。据联盟相关负责人介绍，该联盟简称为U7，由英国7家位于不同地区、不同特点的英国老牌大学发起成立，具体包括：阿伯丁大学，班戈大学，埃塞克斯大学，赫瑞-瓦特大学，雷丁大学、罗伯特高登大学和谢菲尔德哈勒姆大学。

　　7所大学首席代表表示，“英国卓越专业大学联盟”旨在搭建一个满足高中学生进入到英国大学本科阶段多方面专业需求的平台，通过该平台，可以将7所院校的优势专业结合起来，相互补充，为学生等提供更全面的信息支持，引导学生选择适合自己的留学规划。

　　据悉，联盟内各所大学在文、理、工、商、医等领域为学生提供了具竞争力的优势专业，以满足学生在学习领域及专业方向上的选择，引导学生留学选择更加理性。

　　联盟成立现场，来自英国文化教育协会/英国大使馆文化教育处、剑桥国际考评部等机构的代表70多人与会。

　　与会代表表示，随着留学行业的发展，中国学生和家长留学选择更加理性，更注重选择符合个人职业发展规划的专业。未来，以就业为导向的专业将会被越来越多的学子所青睐。（赵晓霞）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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