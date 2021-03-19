人民网北京3月19日电 近日，中国戏曲学院2021年本科招生专业考试工作结束。据了解，学院今年招生计划与往年相比保持稳定，全国共招生515人，组织校考的5个教学系，报考人数超过2.8万人次。

学院积极探索“线上+线下”的艺考模式，谋划制定应急防控预案与组考防疫工作方案。为确保本科招生考试安全平稳进行，学院及时发布二试调整方案，全部校考专业由线下改为线上进行，实现了“云艺考”模式下的戏曲教育高质量人才选拔。

根据需求 制定四种招生录取模式

2021年，学院多个戏曲类招考方向继续执行免学费政策；地方戏本科专业招生新增4个列入国家级非物质文化遗产名录的剧种；根据学院办学特点和专业培养目标，进一步改革戏曲高等教育人才选拔方式。

中国戏曲学院招生办副主任张文振介绍，根据人才选拔与培养需求，学院在总结以往改革经验基础上，对艺术类本科专业制定了四种招生录取模式：一是实施线上校考，采用提交视频、远程考试进行考核，高考成绩达到要求、按照校考专业成绩排名录取；

二是以省级统考成绩作为初选，对初选合格考生组织线上考试，综合专业考试和高考成绩录取；

三是取消校考，用省统考成绩作为专业成绩，综合省统考成绩和高考成绩进行录取；

四是取消校考，安排在普通本科批次直接按高考文化课成绩录取；

严防作弊 保障招考工作平稳有序

学院研究分析专业考试与评价方案调整的实施途径，结合不同专业需求与现状调研，设计开发提交视频作品、在线笔试和在线面试的远程考试与信息化评价模式，对原有考评系统进行升级，考生要经过上传身份证照片、人脸识别、签订诚信考试承诺书等环节，严防考试作弊，提高考试公平性、有效性和科学性，保障考试招生工作安全平稳有序进行。

第一，提交视频作品更加以人为本。“考评分离”模式由考生就地录制视频作品，学校组织评委专家集中评审，这既是疫情防控的需要，也是艺术类专业考试改革的方向。学院增设了手机微信小程序加密录制和上传视频作品，提供模拟考试与三次正式录制机会，便于考生发挥最高专业水平。

第二，远程在线笔试加大监考力度。考试系统提前分配考场，考生使用两部手机，分别放置前端作为主考机位和后端作为监考机位，监考教师统一在机房教室对本考场的考生进行在线监考。系统增设提醒功能，便于监考教师在考生现场出现异常情况下实时提示。

第三，远程在线面试更加便捷高效。考生在规定时间内登录考试系统，调试好主考机位与监考机位，考务人员将考生由在线侯考场切换至主考场，评委统一在学校教室以实时网络视频的形式进行考核，通过教室的多媒体大屏幕观察考生表现，对考生给予评价。

2021年，中国戏曲学院继续推进本科招生改革，除了专业校考模式变化外，还有以下十个方面政策变化：

一是进一步加大了地方戏人才培养的力度。地方戏本科层次的人才培养新增4个列入国家级非物质文化遗产名录的剧种，学院培养的戏曲剧种除京剧、昆曲外，将达到31个。多剧种表演、多剧种器乐招考方向将招收潮剧、黔剧、滇剧、黄南藏戏的学生，这将进一步提升这四个剧种的人才培养层次和在全国的影响力。

二是进一步扩大了戏曲类专业的招生规模。学院今年扩大了多剧种表演、多剧种器乐等招考方向的招生规模。

三是根据学院办学特点和专业培养目标，进一步改革人才选拔方式，取消了戏剧影视文学、动画、绘画、视觉传达设计、数字媒体艺术、艺术管理六个专业的专业校考，编制分省计划。这将扩大专业的选才面，为更多考生进入国戏学习、接受传统文化教育提供机会。

四是更加重视考生的文化素质，鼓励考生更加重视文化课的学习。戏剧影视文学、艺术管理两个专业按普通类专业进行招生，编制分省计划，纳入到一本或者合并批次的本科批次招生。这将有效提高高考分数线和生源质量，有利于拔尖创新人才的培养。

五是积极探索美术类、艺术设计类专业人才选拔的新途径新方法，推进省统考成绩对接专业选拔的步伐。动画、绘画、视觉传达设计、数字媒体艺术等4个专业取消专业校考，专业成绩达到相关专业省级统考本科合格线且总分不低于满分75%的考生才有资格报考。

六是主动停招、减招不具备比较优势和特色不鲜明专业。继续停招戏曲影视导演招考方向，压缩了戏曲舞蹈的招生规模，促进专业的转型和升级。

七是学院继续招收非艺术类的文化产业管理专业，鼓励有志于从事剧场、剧院管理工作且高考成绩能够达到一本线的考生报考。

八是戏曲舞台设计、舞台灯光设计、化装造型设计、戏曲服装设计等4个招考方向先报名，初选合格后再网上缴纳考试费。其他所有专业和招考方向的一试、二试均需报名时进行网上缴费。

九是根据线上考试和视频录制要求，开发了线上录制视频和在线考试的小程序，增加了考生身份核验功能，考生需要在指定的程序里录制并上传考试视频，考生无法编辑视频，保证考试视频的真实性。

十是更新了学院的招生系统，进一步强化招生考试的监督力度，所有的视频评阅、线上考试和现场考试等环节，将全部采用系统直接打分和分数核算的形式，保证招生工作的公正公平。

(责编：郝孟佳、秦华)