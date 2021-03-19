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报考“教资”只为多一条职业后路吗

任冠青
2021年03月19日08:35 | 来源：中国青年报
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原标题：报考“教资”只为多一条职业后路吗

这两年，考教师资格证成为不少人的“真香”选择。2016年，全年教师资格考试报名人数共有260万人，2017年达410万人，到2019年则攀升至900万人。今年上半年教师资格证考试日当天，网络讨论热度更是直接将#教资#词条送上微博热搜。

与“教资热”形成鲜明对比的，是一些教师岗位的意外“爆冷”。在人社部发布的2020年第三季度全国最缺工职业排行中，中小学教师首次上榜。热衷于考“教资”的人，似乎并不都是为了当老师，而是抱着“多一种选择”“有备无患”的态度，给自己默默铺着职业“后路”。

客观来说，哪种资格证受追捧，是社会职业倾向的体现。在我国，教师有着较高的社会地位和相对稳定的待遇保障，寒暑假期这一独特优势，更是让不少年轻人心生向往。近几年，国家也特别重视教育工作，多次强调“各地教师工资不低于公务员”“切实为中小学教师减负”等要求。报考“教资”的人多了，至少说明教师行业更受尊崇了。

但是，对个人而言，哪里热往哪里挤、随波逐流考证的倾向则未免太过盲目。注册会计师证书、法律职业资格证书、人力资源管理师证书……不少热衷于“收集”证书的人认为，技多不压身，证书越多越能给自己带来奋斗的充实感和未来的安全感。然而很多时候，埋头考证更多是在制造一种“自己很努力”的假象，也是对当下事业瓶颈和困境的逃避。以至于“后路”越铺越多，对“前路”却越来越迷茫。

其实，在工作几年后，人难免会产生一种职业倦怠感，比如困顿于日复一日的重复性流程，找不到工作的挑战性和突破口，加班加到“怀疑人生”等。对于这些问题，理想的解决方式不是动辄绕道而行、通过不断考证来寻求自我安慰，而是直面内心，明确自己的职业规划。

如果从长远来看，眼前的琐碎和困难只是暂时的障碍。如果确定了在某一领域深耕的志向，那么与其分散精力，消极地储备“后备”选项，还不如调整情绪，以积极进取的姿态坚定走下去。而若是经过理性分析，发现自己并不适合当下的“赛道”，就要果断抉择，在对其他行业的客观情况作出充分了解后，更有针对性地作转行准备，而不是“多考证”“广撒网”。

很多时候，人在对当下职业境况感到不满时，常常会不自觉地给其他行业加上一层“美好滤镜”。比如，在很多热衷于考“教资”的人看来，老师就意味着“旱涝保收”“到点下班”“不用操心”。对一些身处创业公司、随时会被老板“连环call”或是感觉被工作“掏空”的人来说，这些优点无疑具有“致命的吸引力”。殊不知，要想真正做好教育工作，并不如想象中那般轻松。

从掌握每一位学生的学习情况和性格特点，到摸索出科学高效的教学方法，教育事业需要不断用心灌溉。而讲课讲到嗓子沙哑、考试期间的异常忙碌，以及不时堆积的事务性工作，也是很多基层教师难以为外人道的辛劳一面。如果只是抱着对教师行业的美好想象，缺乏“传道受业解惑”的热情和耐心，那么即便最终入行，也难以真正做好这份事业，对教育和自我而言都是一种耽误。

职场生涯中，人最重要的是做到“认识你自己”。与其随波逐流考证，为自己铺设可能根本就不会起步的“跑道”，还不如穿过迷雾直面内心，作出更加理性务实的职业规划和人生选择。

(责编：郝孟佳、何淼)

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