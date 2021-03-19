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高技能领军人才可探索实行年薪制

2021年03月19日08:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报电  日前，人社部印发《技能人才薪酬分配指引》（以下简称《指引》），提出高技能领军人才是技能人才队伍中的关键少数，应提高其薪酬待遇，鼓励企业参照高级管理人员标准落实经济待遇，可探索实行年薪制。

　　据介绍，高技能领军人才包括获得全国劳动模范、全国五一劳动奖章、中华技能大奖、全国技术能手等荣誉以及享受省级以上政府特殊津贴的人员，或各省（自治区、直辖市）政府认定的“高精尖缺”高技能人才。年薪制是以年度为单位，依据生产经营规模和经营业绩，确定并支付薪酬的分配方式。

　　《指引》明确，高技能领军人才探索实行年薪制，应明确薪酬结构。薪酬构成以基本年薪和绩效年薪为主，基本年薪占比相对较小、按月发放，绩效年薪占比相对较大、按年发放，体现业绩导向。同时，企业应建立体现高技能领军人才特点、体现短期和长期贡献的业绩考核办法，如将关键任务攻关、技能人才队伍培养等作为年度或任期绩效考核目标，业绩考核结果与薪酬挂钩，实现业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降。

　　（丁怡婷）


　　《 人民日报 》（ 2021年03月19日 19 版）

(责编：郝孟佳、何淼)

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