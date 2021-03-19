馨 语

做好人才培养顶层设计，加强求学、求职指导，尽最大努力帮助年轻人在各领域施展才干

909万人！今年，我国高校毕业生数量达909万，再创新高。与此同时，另一则消息也吸引了大家的目光。去年底第一届全国技能大赛闭幕后，国赛选手受到企业“疯抢”，物联网项目冠军选手甚至收到了百万年薪的意向书。这个薪酬水平也让很多人觉得“难以置信”。

需要明确的是，工作没有高低贵贱之分，我们尊重每个人的选择。选择踏踏实实工作，以辛劳和汗水换取美好生活，是值得肯定的。

“就业难”的深层次原因是当前我国人力资源优化配置的速度远远跟不上人才培养的速度。技能人才“超抢手”，则是因为我国高技能人才供给不足，技术工人普遍短缺。这种结构性矛盾也是我国就业领域的主要矛盾。可以说，当前和今后一个时期，我国就业总量压力依然存在，但结构性就业矛盾更加凸显。

如何破解结构性就业矛盾？

要在改善需求上下功夫，努力创造更多适合毕业生的知识型、技术型、创新型岗位。当前，我国经济仍处在转型升级的过程中，尚无法提供足够的适合高层次人才需要的就业岗位。发展是解决我国一切问题的基础和关键，我们要积极推进经济实现高质量发展，努力提供更多适合年轻人就业的岗位。

要在优化供给上下功夫，要做好就业指导、见习培训等工作，增强毕业生适应市场和企业实际需要的能力。通过加大帮扶力度，帮助毕业生更好择业、更快就业。

人才培养模式也要进一步优化。“就业难”“技工荒”并存，要求我们调整人才培养模式，要做到技能人才与高等教育并重，壮大技能人才队伍，提高劳动力供给与需求的匹配度，避免教育投入的浪费。一方面，须加强顶层设计，不断完善技能型职业的劳动保障措施，畅通职业晋升通道，增强“蓝领”们的获得感和荣誉感，改变当下社会“重学历、轻技能”的观念。同时，要加强对产业结构趋势、人力市场供需形势的研判，给出前瞻性意见，指导家庭了解就业市场的变化，让在学、在职者根据自身条件合理选择自身发展路径。此外，要突破体制机制障碍，突出职业技术（技工）教育类型特色，优化结构与布局，让技工院校、中等职业学校招生规模与普通高中大体相当，从源头上提高技能人才培养比例。

做好人才培养顶层设计，加强求学、求职指导，尽最大努力支持年轻人找到适合自己的舞台，帮助他们在各领域施展才干、逐梦前行，让他们的人生更加出彩，至关重要。

《 人民日报 》（ 2021年03月19日 19 版）

(责编：郝孟佳、何淼)