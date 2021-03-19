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我国技能劳动者超过2亿人，其中高技能人才超过5000万人

技能人才需求旺盛（民生视线）

本报记者  李心萍
2021年03月19日08:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　在广东东莞市举行的工业机器人技术应用职业技能竞赛上，参赛者正在进行工业机器人程序调试。
　　人民视觉
　　数据来源：人力资源和社会保障部

　　抢抓春光忙生产！春节一过，从四川到广东，从云南到福建……一趟趟务工专列、返岗专机、定制专车再次忙碌起来。

　　接回老员工，迎接新员工。对不少企业而言，开工后的头等大事便是招聘，招聘过程中，最短缺的便是高技能人才。人社部数据显示，技术技能人才的求人倍率超过2，也就是说，一名技术技能人才至少对应2个岗位。

　　所谓“技工荒”，技能人才缺口有多大？缺的是哪一类技能人才？如何补足缺口？记者进行了采访。

　　技能人才抢手

　　技能劳动者占就业人口总量仅为26%

　　百万年薪！第一届全国技能大赛一闭幕，多家企业第一时间向物联网技术专业冠军选手刘思雨抛出橄榄枝，最终新大陆科技集团有限公司凭借百万年薪突出重围，成功签下刘思雨。

　　“我校2021届毕业生早已落实了就业去向，一毕业就可转正。”广州市技师学院招生就业处主任温志刚表示，学校毕业生的求人倍率高达6∶1。

　　在广州市轻工技师学院，招生就业处主任杨海莹骄傲地表示：“有的企业会提前两年到学校预订毕业生，超过60%的学生会被企业提前一年预订，有的班级甚至学生一入学就被抢订一空。”

　　…………

　　技能人才有多抢手，由此可见一斑。“‘技工荒’现象的背后，是劳动力市场日益凸显的结构性矛盾。虽然就业总量压力不减，但制造业、服务业却面临普工难招、技术工人短缺的现象。”人社部职业能力建设司一级巡视员刘康说。

　　日前，人社部公布2020年第四季度全国“最缺工”的100个职业排行，冶炼工程技术人员、铸造工、金属热处理工等岗位纷纷挤进榜单。其中，钢筋工、机修钳工、纺织染色工等岗位短缺程度持续加大。

　　缺口有多大？

　　看总量，人社部数据显示，截至目前，我国技能劳动者超过2亿人，其中高技能人才超过5000万人。“但我国技能劳动者占就业人口总量仅为26%，从整个就业和经济发展需求看，我国技能人才总量仍然不足。”刘康说。

　　看结构，“十三五”期间，我国新增高技能人才超过1000万人，但高技能人才仅占技能人才总量的28%，这个数据与发达国家相比，仍然存在较大差距。

　　特别是随着我国发展质量效率提高、经济结构不断调整、产业转型升级，对高技能人才的需求将日益旺盛。

　　这一点，东莞市鑫国丰机械有限公司人力资源负责人赵先生感受颇深：“虽然企业进行了技改，自动化程度再上新台阶，减少了对部分普工的需求，但对自动化相关技术人员的需求却大幅增长。”

　　中国职业技术教育学会副会长陈李翔分析，未来制造业中的操作性岗位将逐步被工业机器人所替代，而生产现场的技术指导、工艺管理和产线运维等技能变得不可或缺。在数字经济时代，随着企业生产运营的智能程度大幅度提高，技术员与工人、工程师与技师间的差异正在逐步缩小，远期甚至将趋于融合，高技能人才的重要性将日益显现。

　　人社部发布的城市公共就业服务机构市场供求状况分析显示，41.4%的市场用人需求对技术等级或职称有明确要求。反映在薪资上，近年来相关岗位的薪水得到较大幅度提升。

　　鑫国丰机械有限公司的赵先生介绍，企业给钳工开出了7500元至9000元的月薪，如果是电控工程师，月薪更是高达1.4万元至1.8万元。即使是学徒，月薪也在4100元至5100元。

　　壮大人才队伍

　　抓培训、多培养，增加技能人才供给

　　技能人才需求旺，加快提升劳动者技能素质，壮大技能劳动者队伍，既是当务之急，也是长远之计。

　　“技术工人队伍是支撑中国制造、中国创造的重要力量，提高职业技能是促进中国制造和服务迈向中高端的重要基础。”广西柳工集团机械有限公司董事长曾光安说，壮大技能劳动者队伍要存量、增量一起抓。

　　抓源头，扩增量。目前，我国有技工学校近2400所，在校生约360万人，平均每年向社会输送约100万毕业生。刘康介绍，技工院校毕业生就业率长期保持在97%以上，深受企业等用人单位欢迎，是高技能人才的主要来源。

　　刘康表示，虽然2020年技工院校实现招生160万人，创近9年来最高水平，技工院校办学实力稳步提升，但培养数量还远远不够。“下一步，要大力发展技工教育，加大各方对技工院校支持力度，努力实现技工教育与职业技能培训的新发展。”

　　抓培训，提技能。我国有2亿多农民工，提高他们的技能素质，使之成为技能人才，也是壮大技能人才队伍的有效举措。

　　据介绍，“十三五”期间，我国以企业职工为重点，大规模开展职业技能培训，推出百日免费线上技能培训行动、农民工稳就业职业技能培训计划、百万青年职业技能培训行动、康养职业技能培训计划等，累计开展政府补贴性培训近1亿人次。

　　“接下来，职业培训的力度还须加大。”刘康说，“十四五”期间，要高质量、大规模、多层次开展职业技能培训。探索建立政府财政资金、企业职工教育经费、社会捐助赞助、劳动者个人付费的多元投入机制，提升培训供给能力。

　　在广东技术师范大学副校长许玲看来，要让职业技能培训真正发挥作用，还要注重提高培训质量。

　　“培训要坚持以企业为主体。”许玲表示，企业最了解对劳动者的技能需求，培训的效果更佳。只是长期以来，由于技能人才培养周期长、成本高，人员流动性大，企业培养动力不足。

　　“建议有关部门进一步健全培训经费税前扣除政策，创新各级各类职业技能培训资金的使用方式，畅通培训补贴直达企业的机制，鼓励企业主动开展岗位技能提升培训。”许玲说。

　　培训方式要进一步创新。刘康表示，要依托国家职业标准开发订单式、套餐制培训，推动培训资源共建共享，建设一批公共实训基地和产教融合基地，有效提高培训质量。

　　优化发展环境

　　完善技能人才培养、使用、评价和激励机制

　　“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，加强创新型、应用型、技能型人才培养，实施知识更新工程、技能提升行动，壮大高水平工程师和高技能人才队伍。

　　受访专家表示，要破解技能人才短缺问题，除了抓好政策落实，还要破除一些体制机制障碍。

　　“当前，与管理人才、专业技术人才相比，技能人才仍存在待遇不高、获得感不强等问题。”许玲说，特别是重学历、轻技能的社会观念尚未根本转变。

　　长期以来，我国沿袭的人才政策和管理制度，将专业技术人才和高技能人才划分成两种人才类型，形成了两个互不兼容的管理体系，在很大程度上限制了技能人才的成长和发展。“在企业中，产业工人普遍面临职业发展通道窄、上升空间小等问题，这使得一线技能工人岗位缺乏职业吸引力。”酒钢集团一线技术工人杜均说，对一线工人来说，获得高级技师的职业资格后，几乎就触到了职业发展的“天花板”。

　　“完善技能人才培养、使用、评价和激励机制，强化激励保障，对提高技能人才队伍稳定性非常重要。”刘康说。

　　——破藩篱，畅通高技能人才多维发展通道。2020年，人社部印发意见，允许高技能人才参加工程、农业、实验技术等领域职称评选，全面贯通高技能人才与技术人才的职业发展通道。

　　中国劳动和社会保障科学研究院研究员童天表示，打破职业技能评价与专业技术职称评审的界限，破除技能人才成长发展“天花板”，建立起高技能人才与专业技术人才成长的“立交桥”，既有利于激发队伍的活力，更有利于培养复合型人才。接下来，要逐步拓宽贯通领域，扩大贯通规模，鼓励企业将技能人才职业发展通道与经营管理人才、专业技术人才职业发展通道并行设置、层级互相对照，以提高岗位吸引力。

　　——提薪酬，提高技工岗位的吸引力。日前，人社部印发《技能人才薪酬分配指引》，要求建立以体现技能价值为导向的技能人才薪酬分配制度，大力提高技能人才职业荣誉感和经济待遇。

　　受访专家表示，技能人才收入不高、待遇保障较弱问题长期存在，在一定程度上降低了技能型岗位的社会认可度，不利于技能人才的培养。

　　为此，《技能人才薪酬分配指引》明确提出，高技能领军人才是技能人才队伍中的关键少数，应提高其薪酬待遇，鼓励参照高级管理人员标准落实经济待遇。

　　“壮大技能型人才队伍，是利国、利企、利民的大事、实事、好事。对国家来讲，这是中国制造、中国创造的重要支撑。对企业来讲，这是提高企业竞争能力、提高经济效益的重要基础。对劳动者来讲，一技在手，终身受益，是实现高质量就业的重要保障。”童天说。

　　制图：张芳曼


　　《 人民日报 》（ 2021年03月19日 19 版）

(责编：郝孟佳、何淼)

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