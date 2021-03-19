人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育>>滚动新闻

规范保障促进家庭教育事业持续健康发展（新论）

祝奉明
2021年03月19日08:16 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　以立法的形式规范和引导家庭教育，提升家庭教育的科学性，不但是保护青少年身心健康的需要，也是促进青少年成长成才的需要

　　

　　家庭是人生的第一所学校，家长是孩子的第一任老师，家庭教育是教育体系的重要组成部分。党的十八大以来，习近平总书记多次强调“注重家庭、注重家教、注重家风”，就家庭教育作出一系列重要论述。今年的全国两会上，一些代表委员围绕家庭教育的话题积极建言。

　　目前，我国一些法律对家庭教育虽有所提及，但大多是较为笼统和原则性的规定，缺乏全面系统且针对性、操作性较强的专门立法。今年1月提交全国人大常委会审议的家庭教育法草案，受到社会各界的广泛关注和普遍支持，体现了以立法形式促进家庭教育的必要性和重要性。家庭教育立法将填补家庭教育法律的空白，推进我国教育法治化进程，丰富和完善中国特色社会主义法律体系。

　　时代越发展，社会越进步，家庭教育的外溢性就越明显，家庭教育的公共属性就越突出。与此同时，传统的家庭结构和功能发生了深刻变化，原有的一些法律法规，已难以对家庭教育进行全面调节，不再能满足家庭教育发展的需要。通过专门立法的方式，以新的社会利益为本位、以适度干预为导向，确立家庭教育的法律地位，对家庭教育的定位、根本任务、法律关系、基本原则作出规定，明确父母或者其他监护人、政府、村（居）民委员会等不同主体的责任和义务，不仅有助于明确家长在家庭教育中的第一责任人的地位和作用，帮助家长掌握科学的教育方法，还可以为构建家庭教育体系、促进家庭教育发展夯实法律基础，推进家庭教育的系统化、法治化、规范化与科学化发展。

　　家庭教育、学校教育、社会教育的有机结合，是青少年健康成长的必要条件。在这一架构中，学校教育是大众化教育，社会教育是学校教育的延续和发展，而家庭教育则是“个别化”教育，是学校教育和社会教育的基础，关系着学校教育和社会教育的成效。家庭教育的失误，可能会导致青少年误入歧途。由此可见，家庭教育法律的规范与约束，对青少年而言是不可或缺的。因此，以立法的形式规范和引导家庭教育，提升家庭教育的科学性，不但是保护青少年身心健康的需要，也是促进青少年成长成才的需要。

　　法者，治之端也。法律不仅为公权力的运行提供规则支撑，对社会生活、公共价值也起到规范和引领作用。受传统观念影响，不少人认为教育子女是自己的事情，家庭教育属于私人领域。事实上，针对包括家庭内部的教育、赡养、婚姻等家事程序进行立法，早已经是国内外立法领域的共识。家庭教育是一项复杂的系统工程，涉及心理、教育、卫生等众多领域。有效做好公权干预与私权保护之间的平衡，补齐家庭教育方面治理体系和治理能力的短板，规范、保障、促进家庭教育事业的持续健康发展，是提高社会治理水平的有效之举。

　　家庭教育立法对于提升家庭教育质量十分必要。相信随着法律的制定和出台，一些家庭的教育理念将得到转变，从而更加有效保障广大未成年人上好“人生第一课”、帮助他们扣好人生第一粒扣子。

　　（作者单位：中国人民大学马克思主义学院）


　　《 人民日报 》（ 2021年03月19日 07 版）

(责编：郝孟佳、何淼)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部