祝奉明

以立法的形式规范和引导家庭教育，提升家庭教育的科学性，不但是保护青少年身心健康的需要，也是促进青少年成长成才的需要

家庭是人生的第一所学校，家长是孩子的第一任老师，家庭教育是教育体系的重要组成部分。党的十八大以来，习近平总书记多次强调“注重家庭、注重家教、注重家风”，就家庭教育作出一系列重要论述。今年的全国两会上，一些代表委员围绕家庭教育的话题积极建言。

目前，我国一些法律对家庭教育虽有所提及，但大多是较为笼统和原则性的规定，缺乏全面系统且针对性、操作性较强的专门立法。今年1月提交全国人大常委会审议的家庭教育法草案，受到社会各界的广泛关注和普遍支持，体现了以立法形式促进家庭教育的必要性和重要性。家庭教育立法将填补家庭教育法律的空白，推进我国教育法治化进程，丰富和完善中国特色社会主义法律体系。

时代越发展，社会越进步，家庭教育的外溢性就越明显，家庭教育的公共属性就越突出。与此同时，传统的家庭结构和功能发生了深刻变化，原有的一些法律法规，已难以对家庭教育进行全面调节，不再能满足家庭教育发展的需要。通过专门立法的方式，以新的社会利益为本位、以适度干预为导向，确立家庭教育的法律地位，对家庭教育的定位、根本任务、法律关系、基本原则作出规定，明确父母或者其他监护人、政府、村（居）民委员会等不同主体的责任和义务，不仅有助于明确家长在家庭教育中的第一责任人的地位和作用，帮助家长掌握科学的教育方法，还可以为构建家庭教育体系、促进家庭教育发展夯实法律基础，推进家庭教育的系统化、法治化、规范化与科学化发展。

家庭教育、学校教育、社会教育的有机结合，是青少年健康成长的必要条件。在这一架构中，学校教育是大众化教育，社会教育是学校教育的延续和发展，而家庭教育则是“个别化”教育，是学校教育和社会教育的基础，关系着学校教育和社会教育的成效。家庭教育的失误，可能会导致青少年误入歧途。由此可见，家庭教育法律的规范与约束，对青少年而言是不可或缺的。因此，以立法的形式规范和引导家庭教育，提升家庭教育的科学性，不但是保护青少年身心健康的需要，也是促进青少年成长成才的需要。

法者，治之端也。法律不仅为公权力的运行提供规则支撑，对社会生活、公共价值也起到规范和引领作用。受传统观念影响，不少人认为教育子女是自己的事情，家庭教育属于私人领域。事实上，针对包括家庭内部的教育、赡养、婚姻等家事程序进行立法，早已经是国内外立法领域的共识。家庭教育是一项复杂的系统工程，涉及心理、教育、卫生等众多领域。有效做好公权干预与私权保护之间的平衡，补齐家庭教育方面治理体系和治理能力的短板，规范、保障、促进家庭教育事业的持续健康发展，是提高社会治理水平的有效之举。

家庭教育立法对于提升家庭教育质量十分必要。相信随着法律的制定和出台，一些家庭的教育理念将得到转变，从而更加有效保障广大未成年人上好“人生第一课”、帮助他们扣好人生第一粒扣子。

（作者单位：中国人民大学马克思主义学院）

《 人民日报 》（ 2021年03月19日 07 版）

(责编：郝孟佳、何淼)