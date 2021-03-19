本报记者 杨颜菲

“阳哥，这该怎么回？”23岁的刘欣雨坐在电脑前，探身询问坐在轮椅上的舒阳阳。“请您提供一下单位名称和税号信息”，根据舒阳阳的解答，刘欣雨很快就编辑好了这条回复，发送出去。在江西南昌市高新区吾悦广场23楼，亮堂堂的房间里，约30名残疾人正在电脑前敲击着键盘，他们的职业是电商平台的云客服。

为刘欣雨解答问题的舒阳阳今年29岁，19岁时患病导致双腿不能行走，2017年从南昌市云客服培训班毕业。现在，他每天工作6个小时，工资待遇也不错。“单子多时可以挣到七八千元，就算是平时一般也能赚4000多元。”舒阳阳说，“往常都是在自己家里工作，这个月轮到我来这里带带新人。”

云客服培训班是让残疾人在家中就能上岗就业的项目。该项目是南昌市残联对接南昌科创职业技术学校与电商企业，通过“政府购买服务、专业机构培训、企业提供岗位”的形式，服务残疾人就业。2016年以来，南昌科创职业技术学校共培训551名残疾人学员，上岗就业455名，就业率达到82.6%。

通过各种形式的职业技能培训，让残疾人获得一份相对稳定的工作是南昌市产业助残的一项举措。

通过分散按比例就业为主、集中就业与个体创业就业相结合的方式，南昌市残联多渠道培训、多方向安置和多资金扶持残疾人。截至目前，一共安排4.4万残疾人就业创业，就业率71%，增强了残疾人的获得感、幸福感。

接受培训后的残疾人黄国辉，觉得自己尚有余力，于是将云客服工作的6个小时放在傍晚，白天出去务工，一个月总收入过万元。“云客服的工作让我心里很踏实，才能放心去找别的工作。现在我靠自己赚的钱在南昌市里买了一套60多平方米的房子，下一步，我想自己开个手机店。”

除了帮扶残疾人就业，南昌市残联还大力扶持有能力的残疾人自主创业，发挥致富带头人作用，吸纳更多残疾人就业。

初春时节，南昌市红谷滩区的盲人按摩店里很温暖。“客人之所以相信我们，残联设计的统一标准帮了大忙。”店长曹兵说。在南昌市残联的帮助下，曹兵已经开了9家盲人按摩店，从店招、标识、工作服、规章制度到床上用品，全都是按照市残联制定的统一标准，有了品牌和行业规范，生意越来越好做。

“现在我们9个店每年营业额有1000万元，”曹兵充满信心地说，“虽然受到疫情影响，但是有政策的扶持，有残联的帮助，我们去年下半年经营状况很好。我刚租下一间1000多平方米的店面，现在正在装修，到时候又能多招十几名新员工。”

“让残疾人通过就业改善生活，融入社会，是残联的工作目标。另外，还要帮助残疾人建立互帮互助的氛围，让他们能在帮助他人的过程中，收获人生价值。”南昌市残联理事长余颖说。

《 人民日报 》（ 2021年03月19日 14 版）

(责编：郝孟佳、何淼)