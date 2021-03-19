人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

南昌多措并举助残疾人改善生活、融入社会——

培训传技能 就业送岗位

本报记者  杨颜菲
2021年03月19日08:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“阳哥，这该怎么回？”23岁的刘欣雨坐在电脑前，探身询问坐在轮椅上的舒阳阳。“请您提供一下单位名称和税号信息”，根据舒阳阳的解答，刘欣雨很快就编辑好了这条回复，发送出去。在江西南昌市高新区吾悦广场23楼，亮堂堂的房间里，约30名残疾人正在电脑前敲击着键盘，他们的职业是电商平台的云客服。

　　为刘欣雨解答问题的舒阳阳今年29岁，19岁时患病导致双腿不能行走，2017年从南昌市云客服培训班毕业。现在，他每天工作6个小时，工资待遇也不错。“单子多时可以挣到七八千元，就算是平时一般也能赚4000多元。”舒阳阳说，“往常都是在自己家里工作，这个月轮到我来这里带带新人。”

　　云客服培训班是让残疾人在家中就能上岗就业的项目。该项目是南昌市残联对接南昌科创职业技术学校与电商企业，通过“政府购买服务、专业机构培训、企业提供岗位”的形式，服务残疾人就业。2016年以来，南昌科创职业技术学校共培训551名残疾人学员，上岗就业455名，就业率达到82.6%。

　　通过各种形式的职业技能培训，让残疾人获得一份相对稳定的工作是南昌市产业助残的一项举措。

　　通过分散按比例就业为主、集中就业与个体创业就业相结合的方式，南昌市残联多渠道培训、多方向安置和多资金扶持残疾人。截至目前，一共安排4.4万残疾人就业创业，就业率71%，增强了残疾人的获得感、幸福感。

　　接受培训后的残疾人黄国辉，觉得自己尚有余力，于是将云客服工作的6个小时放在傍晚，白天出去务工，一个月总收入过万元。“云客服的工作让我心里很踏实，才能放心去找别的工作。现在我靠自己赚的钱在南昌市里买了一套60多平方米的房子，下一步，我想自己开个手机店。”

　　除了帮扶残疾人就业，南昌市残联还大力扶持有能力的残疾人自主创业，发挥致富带头人作用，吸纳更多残疾人就业。

　　初春时节，南昌市红谷滩区的盲人按摩店里很温暖。“客人之所以相信我们，残联设计的统一标准帮了大忙。”店长曹兵说。在南昌市残联的帮助下，曹兵已经开了9家盲人按摩店，从店招、标识、工作服、规章制度到床上用品，全都是按照市残联制定的统一标准，有了品牌和行业规范，生意越来越好做。

　　“现在我们9个店每年营业额有1000万元，”曹兵充满信心地说，“虽然受到疫情影响，但是有政策的扶持，有残联的帮助，我们去年下半年经营状况很好。我刚租下一间1000多平方米的店面，现在正在装修，到时候又能多招十几名新员工。”

　　“让残疾人通过就业改善生活，融入社会，是残联的工作目标。另外，还要帮助残疾人建立互帮互助的氛围，让他们能在帮助他人的过程中，收获人生价值。”南昌市残联理事长余颖说。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月19日 14 版）

(责编：郝孟佳、何淼)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部