人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育>>本网原创

《义务教育质量评价指南》提出硬性要求：严控考试次数、不公布成绩和排名

2021年03月18日18:15 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京3月18日电 （记者孙竞）近日，教育部等六部门联合印发了《义务教育质量评价指南》（以下简称《评价指南》）。针对社会上目前存在的“唯分数”“唯升学”不良倾向，教育部基础教育司副司长朱东斌在回答记者提问时表示，以前没有专门的义务教育质量评价标准，而这次《评价指南》出台，是义务教育质量评价的标准和依据。通过树立科学的评价导向和标准，破除不科学、不合理的评价导向和做法。

朱东斌介绍，《评价指南》中的评价体系指标，以前基本都有相关规定，这次几乎没有新的要求。但是原来的要求，散见于各种教育法规、教育文件、教育政策当中，这次将它系统化、集成化，围绕着素质教育的导向，进行了系统设计。

我们以前这些要求也有，但是比较柔性。这次把它变成了一个标准，使这个标准更加刚性、更加硬性，以充分发挥我们这个评价指挥棒的作用。”朱东斌说。

记者注意到，《评价指南》明确提出要严控考试的次数，不公布考试成绩和排名，实行均衡编班，不分重点班、快慢班”等，这些均为硬性要求。在县域义务教育质量评价体系当中，也提出了“不给学校下达升学指标，不单纯以升学率评价学校、校长和教师”“不举办重点学校”“不公布、不炒作中高考状元、升学率”等考查要点。

朱东斌指出，义务教育质量评价指标体系都是围绕着素质教育的导向，围绕着扭转“唯分数”“唯升学”的不良倾向。在学生的发展质量评价当中，首先是从德、智、体、美、劳五个方面来进行综合评价。其次，即使是在学生的学业发展评价当中，也不局限于学业水平，而是更加突出学生的学习习惯、创新精神，为学生综合素质和终身发展奠基。同时，也改变过去单纯的结果评价方式，更多注重增值性评价，综合考查学生德、智、体、美、劳整体的水平和变化的情况。

(责编：孙竞、申亚欣)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部