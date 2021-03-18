人民网北京3月18日电 （记者孙竞）近日，教育部等六部门联合印发了《义务教育质量评价指南》（以下简称《评价指南》）。针对社会上目前存在的“唯分数”“唯升学”不良倾向，教育部基础教育司副司长朱东斌在回答记者提问时表示，以前没有专门的义务教育质量评价标准，而这次《评价指南》出台，是义务教育质量评价的标准和依据。通过树立科学的评价导向和标准，破除不科学、不合理的评价导向和做法。

朱东斌介绍，《评价指南》中的评价体系指标，以前基本都有相关规定，这次几乎没有新的要求。但是原来的要求，散见于各种教育法规、教育文件、教育政策当中，这次将它系统化、集成化，围绕着素质教育的导向，进行了系统设计。

“我们以前这些要求也有，但是比较柔性。这次把它变成了一个标准，使这个标准更加刚性、更加硬性，以充分发挥我们这个评价指挥棒的作用。”朱东斌说。

记者注意到，《评价指南》明确提出要严控考试的次数，不公布考试成绩和排名，实行均衡编班，不分重点班、快慢班”等，这些均为硬性要求。在县域义务教育质量评价体系当中，也提出了“不给学校下达升学指标，不单纯以升学率评价学校、校长和教师”“不举办重点学校”“不公布、不炒作中高考状元、升学率”等考查要点。

朱东斌指出，义务教育质量评价指标体系都是围绕着素质教育的导向，围绕着扭转“唯分数”“唯升学”的不良倾向。在学生的发展质量评价当中，首先是从德、智、体、美、劳五个方面来进行综合评价。其次，即使是在学生的学业发展评价当中，也不局限于学业水平，而是更加突出学生的学习习惯、创新精神，为学生综合素质和终身发展奠基。同时，也改变过去单纯的结果评价方式，更多注重增值性评价，综合考查学生德、智、体、美、劳整体的水平和变化的情况。

(责编：孙竞、申亚欣)