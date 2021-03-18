黄庆学代表：加快提升我国自主创新和原始创新能力

人民网北京3月18日电 （李依环）“政府工作报告强调，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。这特别凸显了科技创新在实现中华民族伟大复兴中的重要性。”2021年全国两会期间，全国人大代表、中国工程院院士、太原理工大学校长黄庆学接受人民网专访时表示。

作为一名教育和科技工作者，科技创新、高等教育发展是黄庆学代表今年特别关注的两大话题。“主要考虑到这些领域创新资源跟不上，影响了我们国家战略的实施。”他谈到，今年的建议主要聚焦解决发展不平衡、不充分的问题，特别围绕科技创新和人才培养领域。

黄庆学代表在2021年全国两会期间接受人民网视频专访。王江浩摄

科技发展要重点解决不平衡、不充分问题

对科技创新来说，科技资源优化配置至关重要。对于科学技术的发展，黄庆学指出，当前要重点关注两个方面的不平衡问题，一是区域发展不平衡，制约了我国整体水平的提升；二是校企不平衡，当前大部分创新人才在高校较多，在企业相对较少。

“区域发展不平衡包括南北差距、东西差距。当前，创新能力、创新资源、创新人才等方面存在较大不平衡。”对于区域发展不平衡问题，黄庆学建议在资源配置上进一步向中西部倾斜。

具体而言，国家在科技创新平台构建上，向中西部多布局国家重点实验室、工程中心等重大科技平台；国家科技重大专项重点研发计划等重大课题在中西部多布局一些；人才计划（包括博士生指标分配）方面，也应多考虑中西部需求；“双一流”建设和布局上，多支持中西部高校走进“双一流”行列，建设高水平大学，培养拔尖创新人才，支撑中西部快速发展。

“企业作为创新主体，应该说目前还没有形成优势。”黄庆学指出，建议加强人员的科学流动，加大产学研协同力度，特别是校企要结成对子，联合成立研究院、研发平台等，形成强大的合力，推动国家创新水平的快速提升。

加快提升自主创新和原始创新能力

关键核心技术是国之重器。在黄庆学看来，当前，要加快推进我国科技创新快速发展，必须着力破解目前存在的瓶颈、困难，尤其是核心领域创新能力不足等问题。

他谈到，拔尖创新人才比较短缺，创新平台建设速度相对较慢，在汇聚创新资源上的组织能力不强，基础研究与国际先进水平差距大，“破五唯”“放管服”落实速度跟不上等问题，也严重地制约了我国创新生态的打造，影响了创新能力的提升。

基础研究是科技创新的源头。黄庆学表示，在科学研究中还要持续加大基础研究，只有把基础夯实了，“万丈高楼平地起”才有希望。同时，还要进一步增强自主创新能力，特别是要把原始创新能力提升摆在更加突出的位置，努力实现更多“从0到1”的突破。

“我想，‘十四五’时期，要想提高我国的创新能力，我们应该在这些地方下足功夫、做足功课。”黄庆学说。

进一步加强创新人才教育和培养

人才是第一资源。国家科技创新力的根本源泉在于人。黄庆学指出，学校是培养人才、汇聚人才的高地，必须要把人才培养好、使用好，要高度重视青年科技人才成长，帮助他们成为科技创新主力军。

那么，高校应当如何抓好人才培养的环节？

黄庆学认为，重点要在以下几方面下足功夫：一是要给人才机会；二是要给人才任务；三是要给人才平台；四是要帮助人才打造协同创新的环境。“把这四个方面做好了，人才在学校环境中、在国家创新体系中，就会快速地成长，就能更好地在国家的发展中作出更大贡献。”

“我们学校在培养高端人才方面做了尝试，也取得了很好的效果。”对于高层次人才的培养，黄庆学就太原理工大学的实践经验进行了介绍。他谈到，通过院士、行业专家等杰出人才在科研和教育教学方面的全方位引领，学校主动服务国家重大战略，瞄准前沿科技领域，自觉承担起推动国家和区域科技发展的重任。此外，学校当前对接山西省示范产业集群效果日益彰显，对山西的转型发展、能源革命综合改革试点和聚焦“六新”突破等也作出了应有贡献。