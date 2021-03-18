人民网北京3月18日电 据北京教育考试院消息，北京市2021年高考第二次英语听说机考准考证打印系统已于15日开通，考试将于3月20日进行，4月15日可查询成绩。

据了解，本次考试采用计算机考试模式，考生通过耳机听试题和计算机屏幕阅读题目，用鼠标、键盘及耳麦作答。

考试共包括五种题型：听后选择、听后记录、听后转述、短文朗读和回答问题。

考试时长约35分钟，考生须在指定场次开考前30分钟进入备考室备考，未能按时进入封闭区或备考室的考生视为缺考，不得参加当次考试。

考试有哪些注意事项？

第一，考生在试音阶段要佩戴好耳机、调整合适音量。第二，未经允许，考试期间不得乱动计算机电源、网线、鼠标、键盘、耳机等设备。第三，考试期间需听清系统播放的语音提示，按要求操作。第四，每道题都有作答时限，须在规定作答时间内作答。如果考生未在规定时间内完成作答的题目视为未作答，系统不会有警告提示，且不可以返回补充作答。第五，考试结束前，考生不得提前离场。

此外，考生要特别注意耳麦佩戴的正确方法：话筒略低于嘴巴，距离嘴巴2-3cm为宜，不能太近也不能太远，录音过程中禁止用手触碰话筒，以免录入无关语音影响成绩。

(责编：郝孟佳、申亚欣)