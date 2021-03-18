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赏樱之约，见证重返武汉医护人员的开心舒心

于洪良
2021年03月18日16:29 | 来源：人民网-教育频道
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樱花盛放日，英雄归来时。3月13-14日，武汉大学“致敬抗疫英雄赏樱专场”活动正式开启。来自多个省市的1.2万余名抗疫医护人员携家属来到武汉，共赴樱花之约，同赏樱花之美。

“路上有警车开道，在武大还走上了红毯，武汉给我们的礼遇太隆重了！”漫步樱花大道，来自大连的援鄂医疗队队员尚东感慨连连，难掩激动。更令他惊喜的是，在樱花树下，他见到了在雷神山医院并肩作战的战友——武汉大学中南医院副院长袁玉峰，两人在雷神山医院的52天里，生死与共，成就了一段“雷神山双杰”联手战“疫”佳话。“今天可以摘下口罩和好兄弟赏樱花，很放松，很开心！”袁玉峰表示，与“战友”在“战地”相逢，内心充满激动与感恩之情。

灿若云霞的千余株樱花，象征着武汉人民赤诚的感恩之心、医护人员生死与共的“战友”深情，更见证了全国人民风雨同舟、共渡难关后迎来春天的幸福与喜悦。2020年春节之际，在湖北特别是武汉抗击新冠疫情最艰难最危急的时候，19个省市区对口支援湖北，全国364支医疗队、4.2万余名来自天南海北的医护人员从天而降，星夜驰援，迅速集结，“同时间赛跑，与病魔较量”。舍生忘死，慨然以赴。出征时，街道空荡、病毒肆虐；归来时，人潮涌动、泪眼相送。这些新时代最可爱的人，其大义凛然，其大爱无疆，其大恩无涯，让人永生难忘。

岁岁花相似，今朝人不同。这场有关春天的约定，为铭记、为感恩、为庆祝，更为积蓄力量不断前行。去年3月8日，武汉大学第一时间表达了自己的敬意与真诚，向全体援鄂医护人员发出未来三年的赏樱邀请。今年，他们以最高礼遇设置医护人员赏樱专场，既是为了践诺，表达最真挚、最浓厚的感恩之情，同时也是以伟大的抗疫精神感染和教育学子，激励他们心怀家国、勇于担当、砥砺前行的思政创新之举。

《诗经》有云，“投我以木桃，报之以琼瑶。匪报也，永以为好也。 ”以心相邀，以行践诺。武大厚礼以敬，力求用最精致的安排、最细致的服务，让广大抗疫医护人员尽情享受这场樱花之约，尽显百年名校的人文情怀与社会担当。

（作者系山东省高校网络思想政治工作中心特约研究员、山东财经大学教授） 

(责编：李依环、申亚欣)

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