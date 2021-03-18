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耕读教育：从土地和自然中汲取成长的力量

2021年03月18日08:56 | 来源：科技日报
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原标题：耕读教育：从土地和自然中汲取成长的力量

新时代的耕读教育，要面向青年学生厚植家国情怀和三农情感，汇集起推进乡村全面振兴的强大动能，为农业农村现代化发展贡献智慧力量。

——巫建华 江苏农林职业技术学院党委书记

 

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加快推进乡村人才振兴的意见》（以下简称《意见》），《意见》指出要完善高等教育人才培养体系，全面加强涉农高校耕读教育。这一文件中的耕读教育引发网友热议。

所谓“耕”，即从事农业生产；“读”，即接受文化教育。耕读教育将农业生产与文化教育相结合，其在我国农耕历史文化中源远流长，无论对于农人还是文人，“以耕养家”“以读兴家”“耕读传家”都已成为几千年来中国社会盛行的优良文化传统。

传统教育精华在当下的新延续

“中国是个农业大国，是世界上唯一拥有5000年不间断文明的国家。在这5000年间，我认为耕读教育起到了核心作用。”东北农业大学副校长刘竹青告诉科技日报记者，“从这个意义上说，耕读教育是中国传统教育的精华，或者说是传统文化传承的一个主要方式和途径，推动着中华文明的发展。”

早在先秦时期，就已经有了士子躬耕的记载。农家学派的许行提倡应耕读并举。到了东汉，袁闳把耕田与治学并举，《后汉书·袁闳传》载：居处仄陋，以耕学为业。在北宋，宋仁宗颁布劝耕政策，鼓励士人、农家子弟参加科举考试，并规定在本乡读书应试，各地普遍设立学校。把士人、农家子弟与家乡土地紧密结合在一起，耕读相兼的观念就这样逐渐深入人心，并成为重要的文化传统。

耕读教育从一种读书人的生活方式，逐步演变成一种教育理念、家训家规、治国选材之策，它将物质生产与精神生活融为一体，晴耕雨读、昼耕夜读不仅成为中国古人崇尚的物质与精神自给自足的诗意生活，更成为古人治家治国的秘诀。耕读文化已经在岁月长河中逐渐融入中华民族的血脉中，最终促使中华文明经久不衰、源远流长，成为全世界最长久的古老文明之一。

“‘耕读传家远，诗书继世长’是中国传统价值观的生动体现。”从事中国文化诗学与美学研究的扬州大学文学院博士张强介绍说，耕读教育包含了中国人特有的世界观，蕴含着中国古人“做人教育”的智慧。中国古人从天地运行中不仅发现了服务农耕的天文科学，如已获得世界非物质文化遗产的二十四节气理论，而且古人还看到了天地的“道”和“德”、天地所携带的精神与文化。

身为扬州大学文学院创新班班主任的张强，每年秋季都会带领班级同学开展秋忙生产实践，就近下田进林，认识谷物田地，采摘农作物，“习农知文”已经成为班级特色实践活动。

“传统文化关乎学生文化心性之构造，是能够直接影响当下的文化遗产。耕读教育可视为传统文化教育方式在当下的新延续。在耕读中，学生不仅可以积累知识，更能够通过实践理解、认识自然与生命，进而对社会、民族、国家有着更深刻的感悟，培养自身的家国认同感与责任担当。”张强说。

新时代赋予耕读教育新内涵

可能有部分人认为，耕作是强度高、挣钱少的劳动。特别是随着智能机器人的发展，人力将会被大大解放。那么，在此时提出耕读教育，是否还有价值呢？“其实，现代智能机器人所替代的，是工业化时代对人类有副作用以及异化作用的劳动。”我国农机专家、扬州大学教授张瑞宏说，在农业机械化的背景下，当人们从满足生计的高强度农耕劳动中解脱出来后，农耕劳动不是没有价值了，恰恰相反，在21世纪人类迈向生态文明的背景下，农耕劳动价值将比任何时候都

大。在脱离生计后，农耕劳动所携带的文化价值、精神价值以及生命教育的意义将更加凸显。

“我认为，以前我们的教育，主要是在吸收全球教育的有益经验，耕读教育可能弱化了一些。目前，随着时代发展的脚步，统一的教育理念已经无法满足现代教育发展的需求，我们需要找到符合自身特色的教育模式。这时候，就需要重新审视耕读教育。”刘竹青表示，“新时代耕读教育的意义更大了，因为耕读教育和国家对于人才的培养目标和要求是完全吻合的。”

江苏农林职业技术学院党委书记巫建华认为，新时代的耕读教育，要面向青年学生厚植家国情怀和三农情感，汇集起推进乡村全面振兴的强大动能，为农业农村现代化发展贡献智慧力量。

以耕读精神锻造新时代农业人才

“这是粗毛纤孔菌。”吉林农业大学教授、菌类作物博士点学科带头人图力古尔结合在课堂上讲过的知识点，仔细为学生们讲解粗毛纤孔菌所属的科属、生长条件、分布地等相关知识。

把大自然当教室，拿着野生蘑菇讲课，这既是图力古尔的讲课特色，也是吉林农业大学一直以来的传统。“什么是农业人才？就是给你一把锹、一块地、一袋种子、一堆肥，能种出好庄稼才算好。”中国工程院院士、吉林农业大学教授李玉告诉记者，在20世纪80年代，吉林农业大学就坚持在田间地头搞科研、育人才，把广袤田野作为学生思想政治教育的大课堂。

河北农业大学创建初期，时任校长郝元溥提出“农业教育非实习不能得真谛，非试验不能探精微，实习试验二者不可偏废”的办学理念，120年来该校始终传承着耕读文化，坚持着耕读实践。该校教授李保国35年如一日，把脚步踏遍太行山区，直至生命的最后时刻。经他直接帮扶的村庄有三四十个，间接带动发展起来的村庄有上百个，受益群众达10万多人。

2018年，中共中央、国务院印发《关于实施乡村振兴战略的意见》，对乡村振兴战略进行了全面部署，指明了乡村振兴战略的方向和三步走的阶段目标。“实现乡村振兴现阶段最大的问题就是人才资源短缺，特别是一懂两爱、扎根三农的农业人才。耕读教育是培养上述人才的教育方式与途径，提出‘开展耕读教育’的时机恰到好处。”巫建华说。

“多年来，吉林农业大学始终注重对耕读精神的价值内化、资源深化、实践转化，将耕读文化作为学校的文化底色，以耕读精神砥砺学生品质，用耕读教育培育新农科人才，担好强农兴农使命，助力乡村振兴。”吉林农业大学学生处处长刘伟介绍，吉林农业大学把“耕读精神”教育与思想教育、社会实践、科技创新等结合起来，让学生在“学与读”之外深“耕”，大力培养美丽乡村规划、农产品深加工、特色产业发展、现代乡村治理等方面人才，持续为国家粮食安全和乡村振兴战略提供坚实支撑。（本报记者 过国忠 李丽云 刘廉君 杨 仑）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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