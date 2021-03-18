原标题：学校暖心“大礼包” 为学生送上“精准”关怀

近期，南京航空航天大学一些同学发现，银行卡里突然多了500元。原来，这是学校为部分经济困难学生准备的暖心补贴。

据了解，学校在发放补助前没有让学生填表申请，而是通过已有的资助信息数据库，并在与辅导员核实学生日常学习生活基本情况后，筛选出52名孤儿、残疾、特困人员等5类家庭经济特殊困难学生，通过科学手段，在充分保护学生隐私的基础上，送上“精准”关怀。

南京航空航天大学送给学生的暖心“大礼包”还远不只此。从2020年12月7日起至当年12月底，为给考研学生加油助力，为所有早起奋斗的学生注入暖心的励志能量，学生处联合后勤集团每天准备了600份爱心早餐，6点半开始，在3个校区6个食堂的指定窗口免费发放。虽然冬日的清晨寒风凛冽，但在南京航空航天大学食堂里却暖意融融，许多同学拿到了爱心能量早餐，为一天的学习流入满满能量。

每天“百分百”套餐、学霸套餐、“面面”俱到套餐、“糕分”冲刺套餐等不同种类的早餐既温暖了同学们的胃，也温暖了他们的心，让他们感受到在考研或是追梦的路上不孤单，学校是他们的坚强后盾，在校园内营造了励志力行、奋力逐梦的氛围。同学们反响热烈、点赞无数，有的食堂很早就有学生前来排队等候早餐发放，有的食堂不到10分钟爱心早餐就发光了。

“送一份冬日暖心补贴”“送一份爱心能量早餐”都是南京航空航天大学“寒冬五送”的系列活动。此外，还有“送一份返乡补助”活动，学校根据区域和家庭经济困难程度精准发放返乡补助，为寒假返乡过年的500名贫困学子解除后顾之忧；“送一批励志榜样”活动通过开展“校长有约”领航沙龙、“榜样·对话”优秀学生事迹分享会，搭建全方位榜样育人平台，覆盖学生6000余人，激励更多学生学榜样、做榜样，见贤思齐。

“为帮助家庭经济困难的学生解决实际生活问题，每年我校都会通过发放返乡补贴等形式为同学们送去温暖。2020年我们在继承优良传统的基础上创新升级推出‘寒冬五送’活动，从物质资助、精神激励等多方面入手，更加精准、贴心、全方位地帮助同学们解决实际困难，提高同学们的获得感与幸福感。”南京航空航天大学学生处处长侍旭说。

此外，南京航空航天大学还通过面向受疫情和洪灾等影响的学生发放各类临时困难补助、提供20G免费流量和通讯补助；在绿色通道为困难新生发放生活补助等方式，让资助更精准、更及时；同时，通过搭建校内外勤工助学平台、开展评优评奖公开答辩周和“助学·筑梦·铸人”主题教育等，让资助育人更深入、更有效。

（通讯员 唐志文 本报记者 金 凤）

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