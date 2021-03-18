陈 曦

原标题：最好的教育就是唤醒学习内驱力

近期，1994年出生的陈杲出任中国科学技术大学几何与物理研究中心特任教授成为热议话题。陈杲12岁读高中，14岁读大学，18岁赴美读博士，23岁做博士后，26岁做教授，攻克复微分几何领域“世界难题”。其父陈钱林倡导自律、自学、自立，让孩子幸福成人、轻松成才。

自律生活、自主学习、自立人格，关键在一个“自”字，即学习的内驱力。最好的家庭教育正是要启发、培养孩子自主学习的能力。

自主学习，最有效的一条捷径就是发现学习的乐趣。人们对于有兴趣的事物，投入再多时间，都像是享受，都像是游戏，都容易沉浸其中无法自拔，从而进入心流状态（指人们在专注进行某行为时表现的心理状态）。当人们自愿学习的时候，再困难的问题都会是令人兴奋的挑战，而不再是让人痛苦的障碍。

不过，不相信孩子有自主学习能力，转而求诸外部帮助的家长并不在少数。最近补习班大火，淘宝上课外辅导班的下单量翻了一番，似乎每个孩子都必须要上很多个课外辅导班，不然就会落后别人一步。其实，该“辅导”的是家长的教育理念。

去年网上流行一句很火的话：“我爱学习，学习使我妈快乐！”出自中学生之口的段子，却真实反映了当下许多家庭教育的状况。这话本质上是在说：我不想学习，但被逼无奈！

良好的家庭教育应该让孩子懂得，学习的目的不是为了考试过关，不是为了应付家长和老师，而是为了获取知识技能、锻炼培养能力。在自主学习状态下，学习不是外在的压迫或急功近利的行为，而是源于内在需求的冲动，即自我价值实现和社会责任感的驱动。

提升学习内驱力的前提是“相信”，每一名家长都要相信，思考和学习是人的本能，每一个人天生都是具有学习意愿的，好奇心和求知欲在小孩子身上总是与生俱来。就像相信一粒种子，把它扔到地里，遇上合适的土壤、水、温度、光照，它就会不断地向上生长，经历破土、发芽、茁壮、开花、结果……以这种信任为起点，才能引导孩子学会自立学习，实现最有效的教育。

(责编：郝孟佳、熊旭)