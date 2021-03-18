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高学历家长“指导”教学逾越了家校边界

郑桂灵
2021年03月18日08:47 | 来源：北京青年报
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原标题：高学历家长“指导”教学逾越了家校边界

这几年，高学历家长越来越多，他们多有顺利且成功的求学历程，大多积累下了成熟、成体系的学习经验。据最新一期《半月谈》报道，一些高学历家长将自己的经验和观念“套用”到孩子的校园教育中，点评和质疑教师授课内容，俨然成为学校教育的“编外教师”。这让学校的一些教师陷入困惑：家长总来指导教学，课都不知道怎么上了。

古人云“闻道有先后，术业有专攻”，不同行业有着各不相同的职业特性和从业规律。就教育孩子而言，尽管老师和家长的培养目标一致，但其角色和职责却有着明确分工。高学历家长热衷于干预和“指导”老师的教学授课，显然逾越了家校边界。不仅无益于老师正常教学，也无助于孩子健康成长，理当予以矫正。

高学历家长的确具备相对较高的文化教育素养，有着成功的求学经历和成熟的学习经验，能够用来借鉴和指导孩子学习，甚至也可以通过合理渠道向老师的教育教学工作提出建议。但这种“建议”必须是开放、协商和富于建设性的，而不是只顾迎合自家孩子特点，单从自身立场出发的动辄点评质疑和说三道四。“高学历”不等于教育教学的高能力。教师是职业，教育更是一门艺术和学问。教师是经过专业学习和专门培训，并取得教师资格证的职业，并非任何人都可以随便胜任。

教师的课堂教学要遵循课纲要求和课改需要，考虑到整个班级、整个年级的全局学情，顾及到不同层面和各方情况，不可能只套用一种“模式”或专为某学生定制。教育界素有“教有法，而无定法”之说。个人阅历不同，素质、经验各异，驾驭课堂能力有别，都会导致老师教育方法的差异。即便是从事同一授课内容的教学，也会各有手段，不可能众人一“方”。

家长变身“编外教师”，误导和扭曲了“家校共育”理念，非但不利于建立良好家校关系，还会导致相互猜忌、彼此生怨，徒增家长、教师、学生的三方焦虑。家长对日常教学场外“指点”，极大消解了教师的课堂权威，也让孩子对待课堂的态度更为随意，甚至会以父母对老师的质疑作为自己不认真听讲的借口。而且，“七嘴八舌”的家长争议，极易导致教师执教莫衷一是甚至“乱了阵脚”，尤其是对于年轻教师，更会挫伤教学自信，改变教育初心，影响教改创新。久而久之，便会陷入茫然、困惑和消沉心态。

家长有权参与学校办学的管理与监督，但不意味着家校教育可以混为一谈。各方应该厘清各自职能边界，为学校教育留有自主教学“空间”。有效的教育合力来自家长和学校的各司其职和协调配合。家长对教学工作有意见、建议，可通过家委会有序提出，以避免教师多头应对，徒增教学压力。教师对家长的有益建议要认真倾听，确有问题要反思和改进。遵循专业课标和教育大纲教学，是校园教育的基本原则和教师职责，不能让“编外教师”的干扰影响正常教学。

良好的家校沟通也有益于家长缓解焦虑，规避不当家教。老师要多与家长沟通交换意见，努力赢得家长的信任和尊重。教育部门提出不给家长布置作业增负担，家长也应尽职不越界，不给老师专心教学添麻烦。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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