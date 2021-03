原标题:错误频发的英语学习类App该管管了

在手机App上查单词、背单词,已成为当下大学生、中学生及英语学习爱好者的习惯,App上的电子词典几乎取代了大部头纸质词典。

但“新华视点”记者调查发现,不少动辄用户使用量过亿的英语学习类App,频频出现拼写、音标、翻译等内容错误。

你可能学了个错误的单词

——拼写错误。

网易有道词典在某手机应用市场上显示为9亿次安装。在该App上查询“学制”对应的英语词汇,结果显示为eductional systme。查阅外语教学与研究出版社出版的《新世纪汉英大词典》中“学制”词条,显示结果为educational system。

对此,贵州大学外国语学院副教授陈娟说:“外研社出版的词典查询结果正确,网易有道词典的eductional systme词条中的两个单词均出现拼写错误。”

在沪江小D词典查询词条a crisis of capitalis,得到的中文词条为“资本家危机”。记者查阅上海译文出版社出版的《英汉大词典》和商务印书馆出版的《牛津高阶英汉双解词典》,crisis的释义之一为“危机”,但查不到capitalis这个单词;查阅《新世纪汉英大词典》,“资本家”对应的英文单词为capitalist。

记者在微博、网页、贴吧等平台搜索,获得关于英语学习类App上存在的拼写及词义类错误19处,主要错误内容为汉语解释错误、英语字母顺序排列错误、词组意思错误等,不仅涉及中英词典,还涉及中德、中日等词典,目前大多已更正。

——音标错误。针对一款下载安装次数达3亿次的背单词App,微博网友指出该App把hum的音标标注为/h m/,并截图发在微博上面。

记者查阅《牛津高阶英汉双解词典》,hum的音标应为/h m/。经网友报错之后,记者查阅该背单词App,获悉这个音标错误目前已经得到修正。

贵州师范大学学生小陈在运用百词斩背单词时发现该App把单词resume的音标标注为/ rez me /,并注明了该单词作为动词和名词的意思。在一次英语口语测试中,小陈取resume的动词意思,按照/ rez me /的音标说出resume,却被扣分。“老师解释说,resume作为动词时的发音为/r zu:m/。我这才发现这个词的动词、名词读音不同,我被百词斩误导了。”小陈说。

记者获得的关于英语学习类App上的音标、语音类错误共25处,经过网友报错之后,其中大部分已更正。记者发现,针对其中一款背单词App,2012年至今,几乎每年都有网友报错,错误内容涉及音标拼写错误、重音错误、发音与音标不对版、英式发音与美式发音混淆等。

——翻译错误。在金山词霸中输入“彭惠说,那个时候矿上的工人都下岗了,只能外出打工。”翻译结果显示为“Peng Hui said that at that time, the mine workers were laid off, can only go out to work.”

铜仁学院国际学院英语系讲师周倩说:“前述译文中,were 与can两处动词的时态不一致,存在语法错误;were laid off和can only go out to work直接按照汉语的句法习惯,用逗号隔开,翻译质量不行。”

在网易有道词典中输入“贵州省贵阳市2020年地区生产总值达到4311.65亿元。”查出的翻译结果为“In 2020, the GDP of Guiyang City in Guizhou Province will reach 431.165 billion yuan. ”

“上述译文存在明显语法错误,in 2020为时间状语,属于过去的时间,而译文谓语动词却是采用一般将来时。省、市地名之间加上介词in,表述也不够地道。”陈娟说。

广东外语外贸大学南国商学院的一项课题研究成果显示,研究人员以汉语石油地质文献为源语文本,对其在较流行的国内外7个线上翻译平台的英译文进行分析评价。研究发现,其译文会出现词义、词性、词序、句子结构、断句、名词语法标记、搭配、标点符号、字母大小写、信息完整性等方面问题。

错误是偶然出现的吗?

与纸质版词典相比,英语学习类App无疑具有查询快捷、方便携带、功能丰富的特点,但潜藏其中的错误却正在成为学员学习路上的陷阱。这些错误是怎么产生的?

缘何会出现部分释义、例句、音标等内容错漏?网易有道词典回复记者称:“会有不一样的呈现,主要是因为在国际标准及实际应用中释义和音标不是一成不变,而是会随着英语体系发展、新的用语环境的变化而发生变化。我们会根据最新国际音标标准进行实时动态调整。”

显然,这个回复并未能解释网易有道词典为何会存在词条内容错误的问题。截至发稿时,金山词霸、百词斩、沪江小D词典均未就出现相关错误的原因回复记者。

陈娟认为,电子词典的词条出现错误,反映出编写人员专业素质欠缺,缺乏责任心,工作不负责。经常使用不合格的电子词典,学生会被误导。

浙江传媒学院新闻与传播学院教授杜恩龙指出,英语学习类App中的查词功能实际上就是一部内置的电子词典,事实上发挥着与出版社出版的纸质词典一样的辞书工具功能。

“纸质版辞书的出版要经过非常严格的三审六校,电子词典被当成普通电子产品或软件来管理。因此,虽然市场上众多移动电子词典的生产者既不具备出版资质,又不具备词典编纂资质,甚至缺乏足够编辑力量,却编纂电子词库植入App或其他移动端。这是导致App上的词条出现错误的主要原因。”杜恩龙说。

查阅部分英语学习类App的词库发现,对同一个词条的释义,既有该App被授权使用的权威出版词典的词条释义,又有App自行编纂的释义,被网友发现的错误往往集中于后者。

就翻译错误的问题,贵州省社科院副研究员罗以洪说,这取决于该App所采用机器翻译技术的先进程度。“当前比较先进的翻译技术是神经网络机器翻译技术、统计机器翻译技术,但无论哪种技术都不足以做到百分之百准确无误,更不可能替代人工翻译。”

网易有道词典有关负责人承认,尽管目前神经网络机器翻译在全球范围内都属于前沿技术,业内已有一定成果,但可拓展空间还很大。机器翻译作为人工智能的重要发展领域,未来还需付出很多努力。

谁来管?怎么管?

英语学习类App的内容到底归谁管?地方市场监督管理局相关负责人称,无权对英语学习类App的内容进行监管。出版部门相关负责人称,只能对英语学习类App涉及侵犯版权的问题进行查处。教育部门相关负责人称,无权对英语学习类App进行监管。

杜恩龙说,目前对英语学习类App及其内置电子词典的内容监管处于灰色地带。“对于有辞书工具性质的电子词典和App,不能单纯当成一般电子产品或软件来管理。应通过修订出版法规,明确电子词典内容质量标准,进一步明确管理部门,严格市场准入条件。”他说。

华东师范大学传播学院副院长肖洋表示,为保证英语学习类App内容的准确性,首先需要规范内容来源,保证辞书授权合法。在此基础上,为适应移动端发展的趋势,辞书出版商可与软件开发商加强合作,合力规范知识平台。

“建议相关部门加强规范,要求App运营方在显著位置标注‘翻译内容无法确保完全准确’的字样,对学习者起到提示的作用。”贵州森黔律师事务所执业律师李林芳说。

中国人民大学法学院教授刘俊海认为,用户数量巨大的英语学习类App要重点监控,督促存在严重内容缺陷的App下架,保护青少年特别是学生的合法权益。

新华社贵阳3月17日电

“新华视点”记者 欧甸丘 吴思 崔晓强

(责编:郝孟佳、熊旭)