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错误频发的英语学习类App该管管了

2021年03月18日08:45 | 来源：中国青年报
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原标题：错误频发的英语学习类App该管管了

　　在手机App上查单词、背单词，已成为当下大学生、中学生及英语学习爱好者的习惯，App上的电子词典几乎取代了大部头纸质词典。

　　但“新华视点”记者调查发现，不少动辄用户使用量过亿的英语学习类App，频频出现拼写、音标、翻译等内容错误。

　　你可能学了个错误的单词

　　——拼写错误。

　　网易有道词典在某手机应用市场上显示为9亿次安装。在该App上查询“学制”对应的英语词汇，结果显示为eductional systme。查阅外语教学与研究出版社出版的《新世纪汉英大词典》中“学制”词条，显示结果为educational system。

　　对此，贵州大学外国语学院副教授陈娟说：“外研社出版的词典查询结果正确，网易有道词典的eductional systme词条中的两个单词均出现拼写错误。”

　　在沪江小D词典查询词条a crisis of capitalis，得到的中文词条为“资本家危机”。记者查阅上海译文出版社出版的《英汉大词典》和商务印书馆出版的《牛津高阶英汉双解词典》，crisis的释义之一为“危机”，但查不到capitalis这个单词；查阅《新世纪汉英大词典》，“资本家”对应的英文单词为capitalist。

　　记者在微博、网页、贴吧等平台搜索，获得关于英语学习类App上存在的拼写及词义类错误19处，主要错误内容为汉语解释错误、英语字母顺序排列错误、词组意思错误等，不仅涉及中英词典，还涉及中德、中日等词典，目前大多已更正。

　　——音标错误。针对一款下载安装次数达3亿次的背单词App，微博网友指出该App把hum的音标标注为/h m/，并截图发在微博上面。

　　记者查阅《牛津高阶英汉双解词典》，hum的音标应为/h m/。经网友报错之后，记者查阅该背单词App，获悉这个音标错误目前已经得到修正。

　　贵州师范大学学生小陈在运用百词斩背单词时发现该App把单词resume的音标标注为/ rez me /，并注明了该单词作为动词和名词的意思。在一次英语口语测试中，小陈取resume的动词意思，按照/ rez me /的音标说出resume，却被扣分。“老师解释说，resume作为动词时的发音为/r zu:m/。我这才发现这个词的动词、名词读音不同，我被百词斩误导了。”小陈说。

　　记者获得的关于英语学习类App上的音标、语音类错误共25处，经过网友报错之后，其中大部分已更正。记者发现，针对其中一款背单词App，2012年至今，几乎每年都有网友报错，错误内容涉及音标拼写错误、重音错误、发音与音标不对版、英式发音与美式发音混淆等。

　　——翻译错误。在金山词霸中输入“彭惠说，那个时候矿上的工人都下岗了，只能外出打工。”翻译结果显示为“Peng Hui said that at that time, the mine workers were laid off, can only go out to work.”

　　铜仁学院国际学院英语系讲师周倩说：“前述译文中，were 与can两处动词的时态不一致，存在语法错误；were laid off和can only go out to work直接按照汉语的句法习惯，用逗号隔开，翻译质量不行。”

　　在网易有道词典中输入“贵州省贵阳市2020年地区生产总值达到4311.65亿元。”查出的翻译结果为“In 2020, the GDP of Guiyang City in Guizhou Province will reach 431.165 billion yuan. ”

　　“上述译文存在明显语法错误，in 2020为时间状语，属于过去的时间，而译文谓语动词却是采用一般将来时。省、市地名之间加上介词in，表述也不够地道。”陈娟说。

　　广东外语外贸大学南国商学院的一项课题研究成果显示，研究人员以汉语石油地质文献为源语文本，对其在较流行的国内外7个线上翻译平台的英译文进行分析评价。研究发现，其译文会出现词义、词性、词序、句子结构、断句、名词语法标记、搭配、标点符号、字母大小写、信息完整性等方面问题。

　　错误是偶然出现的吗？

　　与纸质版词典相比，英语学习类App无疑具有查询快捷、方便携带、功能丰富的特点，但潜藏其中的错误却正在成为学员学习路上的陷阱。这些错误是怎么产生的？

　　缘何会出现部分释义、例句、音标等内容错漏？网易有道词典回复记者称：“会有不一样的呈现，主要是因为在国际标准及实际应用中释义和音标不是一成不变，而是会随着英语体系发展、新的用语环境的变化而发生变化。我们会根据最新国际音标标准进行实时动态调整。”

　　显然，这个回复并未能解释网易有道词典为何会存在词条内容错误的问题。截至发稿时，金山词霸、百词斩、沪江小D词典均未就出现相关错误的原因回复记者。

　　陈娟认为，电子词典的词条出现错误，反映出编写人员专业素质欠缺，缺乏责任心，工作不负责。经常使用不合格的电子词典，学生会被误导。

　　浙江传媒学院新闻与传播学院教授杜恩龙指出，英语学习类App中的查词功能实际上就是一部内置的电子词典，事实上发挥着与出版社出版的纸质词典一样的辞书工具功能。

　　“纸质版辞书的出版要经过非常严格的三审六校，电子词典被当成普通电子产品或软件来管理。因此，虽然市场上众多移动电子词典的生产者既不具备出版资质，又不具备词典编纂资质，甚至缺乏足够编辑力量，却编纂电子词库植入App或其他移动端。这是导致App上的词条出现错误的主要原因。”杜恩龙说。

　　查阅部分英语学习类App的词库发现，对同一个词条的释义，既有该App被授权使用的权威出版词典的词条释义，又有App自行编纂的释义，被网友发现的错误往往集中于后者。

　　就翻译错误的问题，贵州省社科院副研究员罗以洪说，这取决于该App所采用机器翻译技术的先进程度。“当前比较先进的翻译技术是神经网络机器翻译技术、统计机器翻译技术，但无论哪种技术都不足以做到百分之百准确无误，更不可能替代人工翻译。”

　　网易有道词典有关负责人承认，尽管目前神经网络机器翻译在全球范围内都属于前沿技术，业内已有一定成果，但可拓展空间还很大。机器翻译作为人工智能的重要发展领域，未来还需付出很多努力。

　　谁来管？怎么管？

　　英语学习类App的内容到底归谁管？地方市场监督管理局相关负责人称，无权对英语学习类App的内容进行监管。出版部门相关负责人称，只能对英语学习类App涉及侵犯版权的问题进行查处。教育部门相关负责人称，无权对英语学习类App进行监管。

　　杜恩龙说，目前对英语学习类App及其内置电子词典的内容监管处于灰色地带。“对于有辞书工具性质的电子词典和App，不能单纯当成一般电子产品或软件来管理。应通过修订出版法规，明确电子词典内容质量标准，进一步明确管理部门，严格市场准入条件。”他说。

　　华东师范大学传播学院副院长肖洋表示，为保证英语学习类App内容的准确性，首先需要规范内容来源，保证辞书授权合法。在此基础上，为适应移动端发展的趋势，辞书出版商可与软件开发商加强合作，合力规范知识平台。

　　“建议相关部门加强规范，要求App运营方在显著位置标注‘翻译内容无法确保完全准确’的字样，对学习者起到提示的作用。”贵州森黔律师事务所执业律师李林芳说。

　　中国人民大学法学院教授刘俊海认为，用户数量巨大的英语学习类App要重点监控，督促存在严重内容缺陷的App下架，保护青少年特别是学生的合法权益。

　　新华社贵阳3月17日电

　　“新华视点”记者 欧甸丘 吴思 崔晓强

(责编：郝孟佳、熊旭)

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