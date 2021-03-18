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这所大学被称为“最热血高校”

2021年03月18日08:45 | 来源：中国青年报
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原标题：这所大学被称为“最热血高校”

　　近年来，随着征兵主阵地向高校转移，“步入军营当兵去”成为不少大学生心中的梦想。2015年至今，南京工程学院共有854名学生入伍，其中，考学、提干数量占37%，被称赞为“最热血高校”。

　　该校征兵工作负责人王东鑫介绍，学校十分重视国防教育，精心设立了国防教育课、思政教育课以及主题教育活动，校领导每年都会亲自为学生授课。学校武装部被打造成一个涵盖国防教育长廊、征兵工作大数据信息平台、武器装备库、入伍学生档案室等多功能于一体的国防教育基地，成为学校一道亮丽的风景线。

　　为了引导学生关注国防，学校组建了大学生军迷俱乐部，由退伍复学大学生和学生军事爱好者组成，校武装部负责日常管理，定期开展军事知识学习、战役战术推演和军营生活体验等活动，每年还会结合新生军训，开展军训主题征文比赛，“奖品”就是走进军营进行实弹打靶训练，这种独特的奖励方式为军迷俱乐部吸收了一大批新鲜血液。

　　南京工程学院还将优秀的军人校友以“入伍光荣册”的形式，展示在国防教育长廊和校园道路两旁，定期开展“退伍复学学生故事分享会”，让优秀的退伍复学学生，结合自己的服役经历，分享在部队的收获与体会，激发同学们的参军热情。

　　“不少学生在分享会后咨询参军入伍的相关事项，看着这些怀揣爱国情怀的同学，仿佛看到了两年前的自己。”参加过最近一期分享会的退役复学学生鄢雨说。

　　学校人武部部长张相琼介绍，为了让每一个向往军营的热血学生能参军圆梦，南京工程学院多年摸索总结了征兵“六全”模式：宣传发动全覆盖、咨询指导全方位、体检政考全参与、选拔培训全方位、服务保障全过程、精准帮扶全联通。

　　每年高校征兵工作展开后，校人武部就安排专人值班，设立24小时征兵热线，使学生能够随时了解征兵政策；各班班主任组织召开征兵宣传主题班会，详细讲解参军条件、程序和优惠政策等，确保宣传发动到每一名学生；学校通过宣传栏、校园网、微博、微信、QQ群等平台打造了线上线下宣传阵地，营造入伍光荣的征兵氛围；每学期开展一到两次“校园大型征兵政策咨询会”，为学生面对面答疑解惑。

　　“征兵过程中，学生需要什么，学校就服务什么，使需求侧和供给侧高度吻合。很多学生和家长对在办理入伍手续时涉及到的学籍保留、学费补偿等方面存在顾虑，这也是影响学生入伍的重要因素。”张相琼说，为了不让报名学生和家长跑冤枉路、办冤枉事，学校为报名入伍同学的体检、政审、定兵以及送兵等工作开展系列暖心服务，包括提供交通、饮食等后勤保障措施，保留入伍学生学籍、办理学费补偿、寄发拥军卡和军属光荣牌等所有后续工作，全部由学校武装部统一办理。

　　“学生走出校门、踏进营门，学校的关爱保障全程。”据介绍，在学生进入军营后，南京工程学院通过开展“五个一”活动，继续关注着每名服役学生。“五个一”就是：“一次谈话”，离校前，各学院（中心）分管学生工作领导与即将入伍学生一对一谈心谈话；“一封信件”，即学生入伍后一个月，学校武装部寄去一封关怀信；“一次回访”，每年安排专人跟随区武装部对每一名入伍新兵进行回访；“一部VCR”，回访过程中，他们为每一名新兵制作一个30秒的VCR，发送给新兵家人；“一个喜报”，每次有学生在军营立功受奖，学校都会协调将喜报送至学生家中，多措并举帮助学生树立“部队熔炉受磨炼、平凡岗位争一流”的信念。

　　凭借出色的征兵工作，南京工程学院被称为“最热血高校”——“报名热、入伍热、成才热”。校党委书记史国君说：“未来，南京工程学院将继续深化落实各项工作要求，加强军地校三方协同，高标准做好大学生征兵工作，用实际行动浇筑‘最热血高校’品牌，为党在新时代的强军目标作出应有的贡献。”

　　中青报·中青网记者 王裴楠

(责编：郝孟佳、熊旭)

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