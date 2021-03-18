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微笑暖人心（留学记）

屠嗣添
2021年03月18日08:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　屠嗣添近照

　　我还记得到英国莫尔文中学的第一个早上的情景：抬头看，云朵正慵懒地挂在天空；低头看，小猫跳跃时撞倒了牛奶；阳光照在栏杆上，参差的光影铺在大狗的半边脸颊。

　　感受着周围的一切，我正出神，没注意前方。“你还好吗？”磁性的声音在我的耳旁响起，惊到了到学校报到的我。我为自己的慌乱而感到尴尬，匆匆把手递向和我打招呼的大叔，想显得落落大方一些。

　　“这是你来到莫尔文中学的第一个早上，你要留下来跟大家一起吃饭吗？”穿着不甚整齐西装的舍监大叔指着不远处的餐厅问我。

　　转眼间，时光已过。青色的风擦过绿草摇曳时的间隙，被泥土的湿润携着，被雨滴裹着，环绕着那双桔红色崭新的足球鞋弯起的足弓。“好！”欢呼声从四面八方传来，处于掌声中心的队长朝我们笑了笑。

　　我看到初到学校时遇到的大狗正趴在舍监大叔的脚下，震天动地的欢呼声也不能让它动弹分毫。而他的主人——我们的舍监大叔，正一脸激动地高举双臂。后来才知道，他怎么能不激动呢，毕竟这可是一向垫底的宿舍队伍的开门红。

　　“砰”一声，足球高速旋转着与我擦肩而过。把它踢飞的同学正在摸头，尴尬地冲我吐吐舌头，那歉意仿佛一闪而过。我无奈地低下头苦笑了几声，脑海中闪现出我初到学校那天，看到他在台球桌边声势浩大的击球姿势，一副一击即中的样子。后来我才发现，所有的球还在桌上。站在他身旁的同学笑得直不起身来，甚至一不小心撞在了球桌的边角上。

　　当时的我和现在的我反应如出一辙，都硬生生地克制住自己想扶额的冲动，竭尽全力重新组织面部表情。一位同学为了躲避飞来的足球，往前走了几步，在他指着踢飞的朋友大笑时，没能控制住自己的身体，滑倒在地，沾了一身泥。他试图爬起，却有点力不从心。我苦笑着，把手伸了过去。

　　就像初到那天，他把手伸向我，问道：“你想要来一轮吗？别害羞，你是新来的吗？”我当时心里一阵慌张，不知道该怎么回答。似乎瞧出了我的局促不安，大家围了过来。阳光从落地窗中照射过来，照在他们的鼻尖上。微尘在阳光下缓慢漂浮，像是舞蹈的精灵。一个喷嚏打破了安静的局面，正当我想要做出反应时，一双双温暖的臂膀搭上了我的肩膀。“别担忧，你现在也是9号宿舍的人了，我们不会吃了你……”听到大家这一番话，我的心中暖流涌动，他们有着不同的国籍，不同的肤色，不同的文化背景，但大家的微笑是一样的。

　　我的思绪再一次被拉回到足球场，我大声欢呼起来，鼓起掌来。

　　（寄自英国）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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