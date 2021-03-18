徐懿春文/图

英国剑桥大学一角。

谁都没有料到，因为一场疫情，全世界受到了波及。原本应该享受着英国剑桥大学异彩纷呈的春季学期的我们，却不得不以一种从未经历的方式学习和生活。

去年5月的政策分析训练是我们的学期重头戏，在我看来，这更像是一个高强度高耗能的集训。集训一共5天，前两天是委托客户，分别由世界银行代表和印度尼西亚政府官员分享相关国家和政策背景，之后我们以小组为单位，在两天两夜的时间内选定一个政策领域中的问题，提出创新的解决方案，为搭建数字政府建言献策，最后一天则是各组做口头报告，展示成果。在两天内完成15页的技术性报告和陈述，只能是连轴转地朝九晚十。

虽然我从来没有进过咨询行业，想来这个节奏怕是八九不离十。我并不想赘述小组合作的过程，却很想记录在疫情之下的线上活动感悟。我参与过数不清的小组合作，这次却是让我感受最特别的一次。6位成员分别来自美国、英国、肯尼亚、乌克兰等国，位于3个时区。成员们具有不同的文化背景，不同的专业领域，但有着相同的目标——把这次任务完成好。尽管最终报告和陈述并不计入课程总分，但每一位成员的认真和勤恳让我又一次推翻了一些留学的刻板印象，丰富了留学体验。

之前，我常听说和外国同学小组合作时，勤勤恳恳的中国学子往往承担主要任务。但我并没有碰上这样的情况，我所在小组中的每位成员都全力以赴，为了整个小组最后的成果，为了得出科学严谨的结论，小到任何一个出现在报告中的数据，都必须明确它有可靠的来源。在合作过程中，我看到的是每一位成员百分百的投入，他们的这份严谨和求精也让我刮目相看。

高强度的运转下，每个人都筋疲力尽。上午9时，成员们从开始讨论、分配任务、独立学习、反复讨论到再分工、独立完成，一般要持续到晚上10时。大家几乎没有时间吃饭，甚至于我的食品库存都清空了，也挤不出一点儿时间去采购。可是，没有一个人抱怨、偷懒，或是流露出一丝一毫的负面情绪。每个成员都十分包容，带着善意和信任支持彼此。有时候，效率比较高的队友还会主动承担额外任务，为其他人减轻负担，而不在意自己的工作量是否太大。小组合作中的完美沟通体现了平等和尊重，我时不时天马行空的跑题点子，也能被大家轻轻地拉回来。

我太久没有感受到这样的力量了。受疫情影响，困守一隅的日子过得太久，我几乎忘记了自己身处在这样一座学术圣殿，环绕在这样一群发光的人身边，并有幸成为他们中的一员。

去年对所有的毕业生而言都是艰难的，对于辞职到剑桥留学的我而言，更是严重打击。当时的想法是：错过了年度的牛剑赛艇对抗赛，错过了剑桥的“五月舞会”，或许毕业典礼也遥遥无期，可是那一周的政策分析训练于我而言，却像是一束光，照亮了我的低迷生活。我在队友身上看到的敬业、专业、认真、创新、包容、平等和团队精神，悄悄地注入我的血管里。这是一种难以用文字来形容的感动和感激——既有荣与焉，又自惭形秽。

对我来说，剑桥是一个缥缈的梦，自己则是带着追梦的心来走这一遭。在梦中，人们用不同的方式告诉我，这不只是一场体验，不只是追逐一个光环，而是让我明白什么是学者风范，什么是大学和学术精神。剑桥之所以为剑桥，并不是因为有那些古老的建筑和传统，而是因为有着一代代学者风范和学术精神的延续。

那一夜，我看见了剑桥。

(责编：郝孟佳、熊旭)