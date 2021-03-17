近日，安徽省合肥市出台惠政，留学回国人员在肥可申报创新创业扶持资金。留学人员扶持计划包括“留学人员创新项目择优资助计划”和“留学人员来肥创业启动支持计划”两类，要求申请人回到国内时间不超过5年、年龄40周岁以下。

据了解，留学回国人员应在境外取得硕士及以上学位，或在海外高校、科研机构、企业有2年以上正式教学、科研和工作经历。其中，申报“留学人员创新项目择优资助计划”人员须具备以下条件：能独立主持研究开发工作，具有成为合肥市该领域学术或技术带头人的发展潜力；申报项目具有省内一流水平，或能够给企业带来关键性技术突破，具有良好的应用开发前景，并可产生较大的经济社会效益；申报项目直接服务于合肥市主导产业或战略性新兴产业发展。

申报“留学人员来肥创业启动支持计划”人员须符合以下条件：一般要由留学人员担任企业法定代表人，或留学人员自有资金（含技术入股）及海内外跟进的风险投资占企业总投资或总注册资本25%以上；拥有自主知识产权或发明专利，技术创新性强，具有良好的市场应用前景；熟悉相关领域国际规则，有海外工作经验和较强的经营管理能力；企业在肥注册时间不超过3年；企业注册资本现金资产不低于50万元人民币；企业法人诚信守法，无违法犯罪记录。

入选“留学人员创新项目择优资助计划”项目的，分三个档次分别给予10万元、15万元和20万元资助。入选“留学人员来肥创业启动支持计划”项目的，分三个档次分别给予20万元、30万元和50万元资助。（记者孙亚慧）

(责编：郝孟佳、熊旭)