彭鸣皋（左三）与公司员工在讨论方案。

新华社记者 刘芳洲摄

每一个孩子都有一个科幻梦，“95后”的彭鸣皋也不例外。如今，他创立了自己的在线教育平台，为百万孩子实现梦想助力。

25岁的彭鸣皋出生在湖南长沙，高中毕业后以优异的成绩被美国康奈尔大学录取，而后又作为交换生到牛津大学经济与管理专业学习，却在大三时选择休学回国创业，在初创公司步入正轨后又返校以满绩点的成绩毕业。

“那段时间我几乎没有休息和睡觉的时间，但沉浸其中就丝毫不觉得辛苦。”彭鸣皋说，科技在加速，人类到底应该往什么方向走？每一个年轻人都有责任，希望能帮助塑造出改变世界的人。

因为外公外婆都是教授级高级工程师，彭鸣皋从小就成长在充满科技元素的环境中，小学时他就在外公的教导下，开始利用课余时间设计制作各种小装置。

在海外留学期间，彭鸣皋接触到了众多的前沿科技信息，他意识到“智能时代”已经来临，因此萌生了一个想法：帮助中国孩子为这个机遇与挑战并存的新时代做好准备。

但要做什么？怎么做？

“在留学的过程中，我总是和同学、教授们探讨，未来我们生活的世界到底会变成什么样，我们这些年轻人还能为这个世界做些什么。”在彭鸣皋看来，未来，科技改变世界的节奏将越来越快，给孩子们的教育或许也需要跟随时代不断升级，才会让他们未来能够立足和发展。

于是，2016年，彭鸣皋尝试创办了“牛油果教育”，首先推出的就是一档免费面向4到12岁的少儿科普类音频节目——《牛油果科学故事》。每天他和团队成员会一起收集全球科技热点事件，再改编成孩子们能理解的童话故事，让孩子能了解这个世界正在发生什么。

因为内容丰富独特、故事精彩有趣，很快，他创立的这档节目引起受众与投资者的关注。随着网络播放量和粉丝量的不断增长，彭鸣皋渐渐无法同时兼顾学业和创业。

在进行大量的研讨分析后，正在就读大三的彭鸣皋决定：休学回国创业。回国后，彭鸣皋全身心投入到自己认为很有价值的这项事业。他不断创新，将3D打印、人工智能等信息融入到有趣的故事中。“当孩子们为故事结局拍手称快的同时，全球最前沿的科技成果也悄然进入他们的视野。”他说。

半年后，彭鸣皋的公司步入正轨，还得到了国家973物联网首席科学家刘海涛的认可。刘海涛说，《牛油果科学故事》像是21世纪的《十万个为什么》，给孩子们打开了智能时代的大门。

如今，彭鸣皋创立的科普音频节目已经位于多家国内知名平台同类节目前列。从2017年至2019年，先后有1000多集故事推向市场，播放量超过2亿次，固定用户近100万。

在科技类节目受到欢迎时，彭鸣皋又适时推出相关的数学在线课程等服务，帮助孩子们加深对于数学这类基础学科的认识与理解，同时培养多种重要的核心能力。

彭鸣皋说，团队在持续创造新的内容，希望让更多孩子提升数学素养和解决问题的能力。

在彭鸣皋每天的工作中，他通常会花百分之八十的时间沉下心来盯产品，希望不断优化升级。很多孩子通过系统的学习，获得了进步，让他欣喜的同时也萌生了更大的愿望。

彭鸣皋说，我希望帮助孩子们从小打下坚实的基础，尽自己微薄的力量，让科技点亮孩子的未来。

（新华社记者 张玉洁 刘芳洲 张 格）

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