原标题：南宁一所学校四百多位家长中考前携手给考生写家书壮行

学生家长给九年级学生送家书。 蒋雪林 摄

“在中考倒计时一百天的时候，收到父母写给我写的一封家书，感到非常温暖。家书有父母对我的无限期望，对我也是极大的鼓舞。父母平时不善言辞，他们考前想对我说的话，都在信中流露了。在深受感动的同时，我一定不负父母的期盼，争取中考发挥出最好的水平，增长本领，为国家做贡献。”广西南宁市碧翠园学校九年级7班学生郭昭君16日在接受记者采访时表示。

九年级学生认真阅读父母写来的家书。 蒋雪林 摄

当天，南宁市碧翠园学校举行中考考前动员会。该校初中三年级460多名家长携手给考生书写了家书，给考生壮行。

学生家长给九年级学生送来家书。 蒋雪林 摄

和郭昭君一样，九年级6班学生韦嘉敏也对考前父母给自己写信感到很温馨。韦嘉敏说：“打开信封，看着父母一笔一画写的家书，我非常感动。家书字里行间，充满着父母的爱，我看着书信，深受鼓舞。”

航拍动员会现场。 蒋雪林 摄

南宁市碧翠园学校校长蒙谊强表示，尺牍书疏，千里面目，在移动互联网时代，虽然父母和子女间交流，可以通过微信等通讯工具沟通，但家书有着不一样的情感表达。一封家书，既有传统文化韵味的温情，也用非常私密而传统的方式，让家长和学生进行沟通。南宁市碧翠园学校考前动员会上家长给孩子们带来的家书，无疑是中考前给学生一份特殊的礼物。一封家书既是亲子间的书信对话，也是温情和能量的传递，字里行间里有着祝福，墨香中透着深刻、绵长、温馨的爱。学生考前接到父母来信，正如杜甫诗所言：“家书抵万金。”

动员会现场。 蒋雪林 摄

蒙谊强表示，学校在考前倡议学生家长积极给考生写家书，得到了大部分家长的支持。家长们表示，在紧张忙碌的中考备考路上，父母以书信的力量来抚慰孩子，传递能量，鼓舞斗志，让孩子们感受到在奔跑路上家人的陪伴，让孩子们感受到父母始终与孩子们并肩前行，鼓舞孩子们始终以一种永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态备战前行，体验奋斗本身带来的幸福。

航拍动员会现场。 蒋雪林 摄

航拍动员会现场。 蒋雪林 摄

当天，南宁经开区教育局副局长林云等领导和学校九年级家长代表参加了此次动员会。(蒋雪林 刘平)

(责编：郝孟佳、熊旭)