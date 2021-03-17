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美国多所大学不要求提供SAT和ACT成绩 申请量大增

2021年03月17日10:22 | 来源：中国新闻网
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原标题：美国多所大学不要求提供SAT和ACT成绩 申请量大增

据美国《世界日报》综合报道，由于常春藤盟校及许多知名院校不再要求提供SAT和ACT考试成绩，在美国，今年的秋季大学申请案如潮水般涌入各校。大学院校选择学生方式是否永久改变？各校学生族群组成结构是否大受影响？备受关注。

哈佛大学今年秋季班总计收到57000多件入学申请，比往年同期增加42%。耶鲁大学、哥伦比亚大学和斯坦福大学也因不堪重负，延后宣布录取决定日期。南加大申请量比以前最高纪录多出7%。纽约大学申请数量突破10万件，比去年增长17%。

多位大学招生官员及公私立高中辅导员表示，各校正尽最大努力以最快速度做出艰难抉择，在3月和4月初发出大部分录取通知，但新生班级组成状况如何，不到夏末秋初，很难知晓。此外，上个招生周期延后入学学生是否决定在今年入学，也增加了整体不确定性。

许多研究显示，家庭财富与标准化考试分数的关注程度有关，大学不再重视SAT或ACT成绩，会有更多来自资源贫乏高中的低收入学生被录取。各大学也说，会更重视老师建议和学生求知欲，并根据学生环境做出录取判断。

达特茅斯学院招生副校长兼招生财务援助主任李科芬说，该校今年弃用标准化考试分数后，申请量增加33%。科芬不否认感觉两难。疫情前，达特茅斯认为标准化考试成绩是在校平均成绩、论文和班级排名外的最重要资讯。录取SAT或ACT高分者，会让校方更相信入学者能胜任学校要求。科芬说，“这是个道德问题。我不希望收进一个没办法念下去的人。”

但招生领域其他资深人士怀疑，光是弃用标准化考试会造成重大影响。麻州康科德市密德萨斯中学升大学咨询主任毕格罗说，因为不再担心标准化考试成绩没考好，未占到适当比例的学生族群人数是可能增加，但入学规模和公平性并不会因此颠覆，“最大改变是申请人数激增，但这只会让更多学子被拒。”

放弃标准化考试成绩并非招生官员今年面临的唯一难题。疫情导致去年春季学期突然终结，不少高中直接给学生评分“不及格”，学生在校成绩平均值因此受损。以往不少学子靠体育等课外活动表现争取入学机会，疫情下也很难有所表现。

不过，标准化考试仍是今年最重大影响因子。全国各地SAT和ACT考试因疫情取消，眼看太多学生无法按期考试，逾1600间四年制大学不要求申请入学者在此招生周期提交标准化考试成绩。过去十年来，不少名校支持改采选择性使用测试成绩，去年三月以来另有600多所学校加入。(胡玉立)

(责编：郝孟佳、熊旭)

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