胡宇齐

原标题：整顿校外培训让教育回归本义

近日，整顿学科类校外培训机构的消息引发社会普遍关注。市教委明确表示，部分培训机构存在疫情防控不到位、虚假广告、退费难、超纲超前教学、教学质量不高等问题，相关部门正在对突出问题和违规行为进行清理规范，符合条件的培训机构在审核通过后即可有序恢复。

教育是每个家庭的大事，风吹草动都牵动人心，相关部门及时发声澄清谣言，回应诉求剑指乱象，显然十分必要。应当看到，校外培训之乱并非一天两天，漫天吹嘘、质量堪忧，趸交学费、退费无门等情况普遍存在，而更令人烦心的，则是超前教学、贩卖焦虑，动不动就是“你来，我培养你的孩子，你不来，我培养你孩子的竞争对手”。捆绑裹挟下，许多家庭不得不投入巨大精力与财力跟风，甚至造成“课上不学课外补”等扭曲现象。

校外培训本是学校教育的丰富和补充，如今很大程度上成了超前抢跑、揠苗助长的赛场，不合教育规律不说，还极易引起“剧场效应”。事实上，学校作为教育的主阵地，既有课程方案经过了科学评估和反复实践，在此基础上，选择去课外班查漏补缺、培育特长，本无不可，但若任由本该是“配角”的课外班喧宾夺主、乱带节奏，打破校内校外教育的平衡关系，便会造成你追我赶、军备竞赛的失序“内卷”。从这个意义说，严格整顿学科类校外培训机构，重点是打击违规经营、规范市场秩序，让孩子从过度焦虑、低效比拼中解脱出来。

北京是教育高地，但相较于学生数量和家长期待，优质资源依然供不应求。解决这一问题，从根源上还得校内、校外“两手抓”。这些年，北京大力推动教育均衡化，深化基础教育改革，集团化办学、名校办分校等一系列措施，有效提升了教育资源的均衡布局和整体质量。在此基础上，进一步优化“供给侧”，让校内教育和校外辅导有效衔接，方能为孩子成长构建良好的教育生态。

叶圣陶曾说：“教育是农业，不是工业。”受教育者是有生命的个体，是孕育希望的种子，流水线式培养使不得，填鸭抑或大水漫灌也不可取。让教育回归本义，以自由为土壤、以尊重为阳光，孩子才能在爱的空气中，真正体会到成长的美好。

(责编：郝孟佳、熊旭)