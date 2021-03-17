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北京37项考试启动收费成本调查

2021年03月17日08:37 | 来源：北京青年报
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原标题：北京37项考试启动收费成本调查

　　日前，北京市组织开展考试收费项目成本调查，涉及37项考试收费项目。北京青年报记者昨日从市发改委获悉，近年来各项考试成本均有不同程度变化，为了回应广大群众关切，更加科学合理制定考试收费标准，推动考试收费政策执行，本市启动了此次成本调查。目前调查工作正在有序推进，已完成一级建造师执业资格考试、监理工程师职业资格考试等4个项目的成本审核，为今后工作提供了数据支撑和决策参考。

　　据统计，2019年北京市人事考评办公室共组织公务员录用、经济师、建筑师等52项考试，总报名人数65万、同比增长12%；合计报考154.5万科次、同比增长13.4%。为准确掌握本市行政事业性考试收费项目成本情况，市发改委联合行业主管部门，组织开展考试收费项目成本调查，选定了北京市人事考评办公室组织的37项考试收费项目，力求做到综合调查、有效覆盖。

　　北青报记者了解到，按照工作安排，相关部门下一步将全面梳理分析有关考试收费及支出情况，严格审核考务费、劳务费、委托业务费、印刷费等项目，合理归集成本；针对当前考试组织实施面临的矛盾困难开展调查研究，听取有关考试机构和行业主管部门意见，研究提出收费管理建议；并及时出具成本调查结论，持续推动成本调查成果转化，为相关考试收费标准制定调整提供数据支撑。（记者 林艳）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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