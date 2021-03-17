人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

唐江澎校长的教育观让人看到常识的魅力

南向歌
2021年03月17日08:34 | 来源：中国青年报
小字号
原标题：唐江澎校长的教育观让人看到常识的魅力

　　“分数不是教育的全部内容，更不是教育的根本目的。”“好的教育，应该是培养终生运动者、责任担当者、问题解决者和优雅生活者，给孩子们健全而优秀的人格赢得未来的幸福，造福国家社会。”……今年全国两会上，全国政协委员、江苏省锡山高级中学校长唐江澎在委员通道的发言“火”出了圈。最近，在接受媒体回访时，唐江澎表示，自己只不过说了一些常识。

　　唐校长的这番发言，倒不是他“卑之无甚高论”的谦虚。作为一名多年从事一线教育工作的教育家，他引发“刷屏”的言论，确实是教育界熟悉和认同的“常识”而已。不过，尽管这些常识并不是多么新颖的教育理论和教学技巧，却依然因其现实稀缺性，引发公众和教育工作者的强烈共鸣。

　　理解常识，要尊重常识的韧性和张力。一般来说，常识是非极端的，不做“二选一”式的判断。比如，唐校长说分数不是教育的全部内容，但并不是说分数一点也不重要。他解释说，不关注学生的学业成绩，对任何学校来说都是不负责任的。事实上，他领导下的锡山高级中学，无论是在中考的录取分数线上，还是在高考成绩上，都在当地名列前茅。

　　一些对常识的误解和偏见，就体现在片面地理解常识，只看到常识的一个指向，而忽视了常识的平衡性与多面性。当前，社会上对“唯分数论”的反思，形成越来越集中的共识。学校受到以升学率、分数为主的考核压力，家长产生过重的分数焦虑，学生更是把分数视为“命根”，这无疑是不正常的、违背常识的。当然，分数作为一种衡量学生学习能力的工具，并非毫无意义，而是如唐校长所说的，“分数不是教育的全部”。

　　在很多人看来，常识是“平庸”的，它不因花言巧语而被人铭记，而存乎朴实无华的言语之间。正因如此，尽管常识是多么简单，却常常让一些人遗忘，而转而追求一些看似“高大上”实则空洞无物的东西。在一些教育培训机构的教学方案里，各种声称能够让学生短时间内掌握的“诀窍”大行其道。过度强调技巧，而忽视日常的积累和必要的磨炼，即便学生取得好看的分数，也难以掌握真正的素养。

　　从根本上说，常识的魅力离不开实践。如果把常识说在口上，而没有落实到具体行动中，那么常识就仅仅是教条。唐江澎在有关采访时反复重申教师要全面关怀关心学生的成长，这无疑是教育界奉为金科玉律的常识。但是，在教学实践中，一些教师对学生的关心究竟有多少，又有多少关心到了点上，恐怕要打个问号。正因为知行合一，唐校长亲力亲为地关爱学生成长，才赢得了人们的尊重和信赖。

　　同样，常识的魅力在于持之以恒的坚守。唐江澎说：“我不认为教育需要多少个改革，只要把我们所认定的常识坚持做下去就可以了。”尽管时代在变，教育的内容在变，但围绕培养人才的核心观念不会轻易发生变化。尊师重教深深地根治于中国传统文化，那些千年以来流传下来的有益的常识经验也不会轻易发生改变。与其今天一个方法，明天一个模式，不如踏踏实实沿着一条常识之道走下去。

　　“校长把镜头对准谁，教育就在哪里聚焦。”在执行和贯彻教育常识上，管理者所发挥的作用举足轻重。一所学校办得好不好，处在关键岗位上的校长很重要。唐江澎校长的所作所为，以及他和他的学校所培养教育出的优秀学生，让人看到了什么是“好的教育”，也再一次让人们见证了常识的魅力。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部