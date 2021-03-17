南向歌

原标题：唐江澎校长的教育观让人看到常识的魅力

“分数不是教育的全部内容，更不是教育的根本目的。”“好的教育，应该是培养终生运动者、责任担当者、问题解决者和优雅生活者，给孩子们健全而优秀的人格赢得未来的幸福，造福国家社会。”……今年全国两会上，全国政协委员、江苏省锡山高级中学校长唐江澎在委员通道的发言“火”出了圈。最近，在接受媒体回访时，唐江澎表示，自己只不过说了一些常识。

唐校长的这番发言，倒不是他“卑之无甚高论”的谦虚。作为一名多年从事一线教育工作的教育家，他引发“刷屏”的言论，确实是教育界熟悉和认同的“常识”而已。不过，尽管这些常识并不是多么新颖的教育理论和教学技巧，却依然因其现实稀缺性，引发公众和教育工作者的强烈共鸣。

理解常识，要尊重常识的韧性和张力。一般来说，常识是非极端的，不做“二选一”式的判断。比如，唐校长说分数不是教育的全部内容，但并不是说分数一点也不重要。他解释说，不关注学生的学业成绩，对任何学校来说都是不负责任的。事实上，他领导下的锡山高级中学，无论是在中考的录取分数线上，还是在高考成绩上，都在当地名列前茅。

一些对常识的误解和偏见，就体现在片面地理解常识，只看到常识的一个指向，而忽视了常识的平衡性与多面性。当前，社会上对“唯分数论”的反思，形成越来越集中的共识。学校受到以升学率、分数为主的考核压力，家长产生过重的分数焦虑，学生更是把分数视为“命根”，这无疑是不正常的、违背常识的。当然，分数作为一种衡量学生学习能力的工具，并非毫无意义，而是如唐校长所说的，“分数不是教育的全部”。

在很多人看来，常识是“平庸”的，它不因花言巧语而被人铭记，而存乎朴实无华的言语之间。正因如此，尽管常识是多么简单，却常常让一些人遗忘，而转而追求一些看似“高大上”实则空洞无物的东西。在一些教育培训机构的教学方案里，各种声称能够让学生短时间内掌握的“诀窍”大行其道。过度强调技巧，而忽视日常的积累和必要的磨炼，即便学生取得好看的分数，也难以掌握真正的素养。

从根本上说，常识的魅力离不开实践。如果把常识说在口上，而没有落实到具体行动中，那么常识就仅仅是教条。唐江澎在有关采访时反复重申教师要全面关怀关心学生的成长，这无疑是教育界奉为金科玉律的常识。但是，在教学实践中，一些教师对学生的关心究竟有多少，又有多少关心到了点上，恐怕要打个问号。正因为知行合一，唐校长亲力亲为地关爱学生成长，才赢得了人们的尊重和信赖。

同样，常识的魅力在于持之以恒的坚守。唐江澎说：“我不认为教育需要多少个改革，只要把我们所认定的常识坚持做下去就可以了。”尽管时代在变，教育的内容在变，但围绕培养人才的核心观念不会轻易发生变化。尊师重教深深地根治于中国传统文化，那些千年以来流传下来的有益的常识经验也不会轻易发生改变。与其今天一个方法，明天一个模式，不如踏踏实实沿着一条常识之道走下去。

“校长把镜头对准谁，教育就在哪里聚焦。”在执行和贯彻教育常识上，管理者所发挥的作用举足轻重。一所学校办得好不好，处在关键岗位上的校长很重要。唐江澎校长的所作所为，以及他和他的学校所培养教育出的优秀学生，让人看到了什么是“好的教育”，也再一次让人们见证了常识的魅力。

(责编：郝孟佳、熊旭)