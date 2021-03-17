郭慧岩

原标题：“长七”科研人员回信 呵护下一代的“星辰大海”

3月12日，长征七号改遥二运载火箭成功发射，这一消息让关心航天事业的国人感慨万千，同时也引出了一段“初中生给‘长七’科研人员写信”的故事。

2020年3月16日，我国长征七号改中型运载火箭发射任务失利。不久以后，一位有着航天梦的初中生给科研人员寄了一封信。在信中，他不但表达了自己对中国航天事业的信心及失利的惋惜，更条理分明地从4个方面分析了失利原因，其中不乏一些专业名词比如“姿态控制系统”“增压系统”等等。从字里行间可以看出，这位初中生对航天是“真爱”，并用实际行动呵护着这份爱。

面对这位初中生的热爱与勇气，我作为一个成年人是比较汗颜的。别说当初，就是现在也没有勇气去给专业人士、“大人物”写信表达自己的见解，但这个孩子做到了，由衷为他点赞。

也许，在一些成年人看来，初中生分析发射失利原因的想法稚嫩，甚至有些不知轻重。但科研人员并没有，他们看到了一笔一画里真诚的心。他们用实际行动呵护着这个年轻人的“星辰大海”。

一周后，长征七号的总设计师范瑞祥、总指挥孟刚给初中生写了回信，并附上了亲笔签名。在信中，他们称赞初中生“分析推理很有逻辑，见解也很独特”，并说明这次失利是“因技术认识不充分而导致的”，还鼓励他“努力学习，深入钻研”“长大后一定可以为祖国的航天事业贡献力量”。

可以想象，当初中生看到这封温暖的回信时，心里的欣喜与激动。对他而言，这是对其探索精神、钻研精神以及对航天事业热爱的肯定，让他对自己心中的梦坚信不疑。不管以后这位初中生是否从事航天事业，这封回信都会成为他向前奔跑的一个强有力的支撑。不夸张地说，那是一种直击心灵的力量。

其实生活就是这样，你永远不知道一个眼神、一句话，能给他人的人生轨迹带来多大的力量与改变。

这些年，我们看到越来越多这种“大人物”与“小人物”的“对话”。90岁的袁隆平为感谢赤峰市青少年宫孩子们寄来的画像，特意回信激励孩子们刻苦学习，为梦想努力拼搏；钟南山认真阅读每封中小学生的来信并回信，且寄语青少年“用知识缝制铠甲，不远的将来，各行各业都将由你们披甲上阵。希望你们不惧艰辛、勇敢前行！”

每一个追过星的人都期盼受到偶像的关注，“长七”的科研人员、袁隆平、钟南山等或许就是他们的偶像。来自偶像的鼓励，在孩子心中的分量必然不一样。

很多人小时候都写过主题为“我的梦想”的作文，那时，我们有的人想成为科学家，有的人想成为医生，有的人想成为教师……但回头看看，我们当初的梦想实现了吗？没能实现，也许是因为不合适，或许只是少了一些呵护的力量。

我们可能因为没能实现梦想而一度感到遗憾，那就别让这种遗憾在“做梦”的孩子们身上重演。无论他们以后是一路向前还是中途转弯，多呵护一下他们当下心中的“小小梦想”，也许就能帮助他们奔向“星辰大海”。

(责编：郝孟佳、熊旭)