人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

“长七”科研人员回信 呵护下一代的“星辰大海”

郭慧岩
2021年03月17日08:33 | 来源：中国青年报
小字号
原标题：“长七”科研人员回信 呵护下一代的“星辰大海”

　　3月12日，长征七号改遥二运载火箭成功发射，这一消息让关心航天事业的国人感慨万千，同时也引出了一段“初中生给‘长七’科研人员写信”的故事。

　　2020年3月16日，我国长征七号改中型运载火箭发射任务失利。不久以后，一位有着航天梦的初中生给科研人员寄了一封信。在信中，他不但表达了自己对中国航天事业的信心及失利的惋惜，更条理分明地从4个方面分析了失利原因，其中不乏一些专业名词比如“姿态控制系统”“增压系统”等等。从字里行间可以看出，这位初中生对航天是“真爱”，并用实际行动呵护着这份爱。

　　面对这位初中生的热爱与勇气，我作为一个成年人是比较汗颜的。别说当初，就是现在也没有勇气去给专业人士、“大人物”写信表达自己的见解，但这个孩子做到了，由衷为他点赞。

　　也许，在一些成年人看来，初中生分析发射失利原因的想法稚嫩，甚至有些不知轻重。但科研人员并没有，他们看到了一笔一画里真诚的心。他们用实际行动呵护着这个年轻人的“星辰大海”。

　　一周后，长征七号的总设计师范瑞祥、总指挥孟刚给初中生写了回信，并附上了亲笔签名。在信中，他们称赞初中生“分析推理很有逻辑，见解也很独特”，并说明这次失利是“因技术认识不充分而导致的”，还鼓励他“努力学习，深入钻研”“长大后一定可以为祖国的航天事业贡献力量”。

　　可以想象，当初中生看到这封温暖的回信时，心里的欣喜与激动。对他而言，这是对其探索精神、钻研精神以及对航天事业热爱的肯定，让他对自己心中的梦坚信不疑。不管以后这位初中生是否从事航天事业，这封回信都会成为他向前奔跑的一个强有力的支撑。不夸张地说，那是一种直击心灵的力量。

　　其实生活就是这样，你永远不知道一个眼神、一句话，能给他人的人生轨迹带来多大的力量与改变。

　　这些年，我们看到越来越多这种“大人物”与“小人物”的“对话”。90岁的袁隆平为感谢赤峰市青少年宫孩子们寄来的画像，特意回信激励孩子们刻苦学习，为梦想努力拼搏；钟南山认真阅读每封中小学生的来信并回信，且寄语青少年“用知识缝制铠甲，不远的将来，各行各业都将由你们披甲上阵。希望你们不惧艰辛、勇敢前行！”

　　每一个追过星的人都期盼受到偶像的关注，“长七”的科研人员、袁隆平、钟南山等或许就是他们的偶像。来自偶像的鼓励，在孩子心中的分量必然不一样。

　　很多人小时候都写过主题为“我的梦想”的作文，那时，我们有的人想成为科学家，有的人想成为医生，有的人想成为教师……但回头看看，我们当初的梦想实现了吗？没能实现，也许是因为不合适，或许只是少了一些呵护的力量。

　　我们可能因为没能实现梦想而一度感到遗憾，那就别让这种遗憾在“做梦”的孩子们身上重演。无论他们以后是一路向前还是中途转弯，多呵护一下他们当下心中的“小小梦想”，也许就能帮助他们奔向“星辰大海”。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部