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清华大学2021届毕业生签约率超五成

2021年03月17日08:28 | 来源：中国青年报
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原标题：清华大学2021届毕业生签约率超五成

今天，清华大学2021届毕业生大型就业洽谈会启动。截至目前，该校2021届毕业生签约率已超过五成，高于往年同期水平。

记者了解到，2021年清华大学预计全日制大陆学生毕业约7800人（另有国际学生、港澳台学生毕业约1000人），拟参加就业的学生约4100人，其中本科生约500人，研究生约3600人（硕士约2100人、博士约1500人）。

受新冠肺炎疫情影响，今年的就业洽谈会采取了更多有针对性的创新举措。现场洽谈的会期由原有的1天延长到4天，分为7个行业专场；洽谈会采取线上线下结合方式，除用人单位与学生线下参会外，沿用了疫情期间学校自主开发的中英文双语在线招聘系统，校内外的中外学生都可以在线浏览招聘信息、投递简历，与用人单位实时互动交流。

当天，航天科工集团、兵器工业集团、电子科技集团等来自全国22个省市共计300余家用人单位参会，共提供8000余个招聘职位。

（中青报·中青网记者 叶雨婷）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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