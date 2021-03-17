徐惠彬

新的评价体系体现了定性评价与定量评价相结合、结果评价与过程评价相统一的基本理念，树立了立德树人的鲜明导向，让“五唯”的顽瘴痼疾无所遁形

面对新时代新要求，如何持续深化高校教师队伍建设已经成为高等教育改革的重大课题。《关于加强新时代高校教师队伍建设改革的指导意见》（以下简称《指导意见》）落实立德树人根本任务，突出目标导向和问题导向，聚焦破除“五唯”顽瘴痼疾，抓住教育评价这个“牛鼻子”，推动机制体制创新，为高校教师队伍建设改革指明了方向。

《指导意见》把坚持师德师风第一标准的要求规范化、具体化，从制度建设和服务体系两个维度出发，提升教师专业素质能力，体现了教师队伍思想政治素质和业务能力双考察、双提升的发展评价导向。

聚焦“五唯”顽瘴痼疾，改革教师队伍评价体系。教育评价不仅是反映教育成效的晴雨表，还是引导教育工作发展方向的“指挥棒”。

在评价标准上，突出质量导向，注重教育教学实绩，体现了立德树人根本任务在教师队伍评价领域的具体落实。在评价方式上，坚持分类评价，实行代表作和同行评议机制，探索长周期评价，将个人评价与团队评价相结合，体现了评价目标导向和尊重学术规律的相统一。在结果应用上，贯穿教师队伍成长发展全环节、全周期，体现了教师队伍评价的特殊作用。同时，将不科学的评价指标和方式变为具体可操作的改革“负面清单”，为高校破除“五唯”难题提供了清晰的“路线图”。新的评价体系体现了定性评价与定量评价相结合、结果评价与过程评价相统一的基本理念，树立了立德树人的鲜明导向，让“五唯”的顽瘴痼疾无所遁形，提高了教师队伍评价的科学性、专业性、客观性。

高校教师队伍建设改革涉及高校治理的方方面面，必须依靠制度体系建设。《指导意见》明确指出要以推进人事制度改革为突破口，作为改革的难点和重点，机制体制创新成为完善教师队伍治理体系、提升治理能力的关键。首先是以制度建设体现系统性，不同改革主体要上下联动，系统规划，用制度把各个主体连为一体，都摆进教师队伍评价这盘“大棋”中去。其次是以制度建设体现整体性，改革理念与改革举措要同向同行，整体推进。最后是以制度建设体现协同性，教师队伍建设的各个环节要同时改革，协同创新，以构建制度体系形成制度合力。

（作者为北京航空航天大学校长，本报记者赵婀娜整理）

《 人民日报 》（ 2021年03月17日 12 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)