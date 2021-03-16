原标题：省老年大学开学

“这里环境好，办学条件也好，我有些迫不及待。”3月15日，湖北省老年大学新学期开学，52岁的新学员肖怡高兴地说。

当日8时30分，不少学员早早来到位于武汉市东湖之畔的省老年大学。测量体温、出示健康码、领取防疫提示手册……走进学校大门，老生相互握手问候，新生忙着咨询课程，大家其乐融融。

新冠肺炎疫情发生后，省老年大学进入8个多月的休学期，于去年9月21日复训。但根据常态化疫情防控要求，当时省老年大学并未招录新生。今年3月10日，省老年大学线上报名正式开启，3天时间6000多个学员名额被抢空，其中新生2600余人。

根据常态化疫情防控要求，省老年大学本学期实行单双周错峰入学上课，严格控制每间教室的学员人数。学校本学期共开设9个系、375个班、80门课程，包括面塑、汉绣、营养学等新课程。“每门课我都感兴趣、想学。”59岁的老学员赵艳芳笑着说。

省老年大学相关负责人介绍，除了线下教学，省老年大学还开启了线上授课，让更多老年人共享优质教学资源。（王际凯、王松、邓来）

(责编：李依环、熊旭)