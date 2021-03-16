3月15日，“樱”姿百态的武大校园，迎来中部战区总医院军队抗疫医疗队500名队员。“我们的城市又回来了！”花如锦，人如潮，他们感叹，这样的美好值得永生守护。

走在仙境一般的樱花大道上，中部战区总医院重症医学科主任邬明不禁感慨万千：“从脚步匆匆的红区，到闲庭信步的校园，短短一年，好似换了人间。”

2020年1月18日，带着妻儿刚到西安疗养的邬明接到命令：有紧急任务，速回！短短三天，他就带着40名医疗队员，在武汉市肺科医院开辟了第二个病区，他们是军队第一支驰援武汉抗疫的医疗队。“肺科医院也有一棵樱花树，花开得也很灿烂。只有在吃饭时，才能抽空远远瞅上一眼。”邬明说，那时，他就想，一定要守护好这座城市，不能让美好的东西无人欣赏。

这一次赴樱花之约，让江晓静想起了35年前，自己在同济医学院求学期间到武汉大学来赏樱的情景。35年过去了，由于工作繁忙，她再也没有来过。疫情最紧张的时候，中部战区总医院共开设10个病区，救治近900名患者。作为中部战区总医院感染科主任、医院专家组成员，她每天奔波于武昌和汉口两个院区的10个病区，柔弱的身体里，似藏有不知疲倦的永恒动力。

江晓静说，这次赏樱，感到骄傲自豪，心中更增添了守护好这座城市的信心和责任。（张泉、覃丽萍、李锐）

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