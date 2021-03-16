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北京：出入校制度由审批改备案 高校在校生可按需申请出校

2021年03月16日08:56 | 来源：北京日报
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原标题：高校在校生可按需申请出校

　　自今日零时起，国内低风险地区人员返京返校不再需要持核酸检测阴性证明，抵京后不再实行14天健康监测，满7天、满14天也不再进行核酸检测。学生持健康通行码“绿码”返校报到。高校在校学生可根据需要申请出校。

　　昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕说，各高校按市区统一安排，陆续启动在校师生员工疫苗接种工作。

　　从今天起，本市多所高校进出校门有了新规。有些高校将出入校制度由“审批制”改为“报备制”或“备案制”。如清华大学明确，今天起，需要进出校的学生，须提前在线如实填报进出校事由、出行轨迹、进出校时间等信息；报备后的学生入校时，需核验身份。中国人民大学贴心地列出了就医、实习、应聘、考试、培训、回家、办事等出校备案适用事由，返校住宿、上课或学习、考试或答辩、参加活动、就医、办事等入校事由，供学生参考。

　　还有些学校采取“审批制”和“备案制”并行的政策。比如北京科技大学规定学生当天外出且不离京的执行“备案制”；学生申请离校超过1天或离京的执行“审批制”，需在系统中履行审批手续。

　　李奕说，各高校要绷紧疫情防控这根弦，抓好常态化防控工作，加强校园管理，把好校门关，积极运用信息化手段，实施便捷的进出校门管理机制；落实聚集性活动管理、健康监测和个人防控等各项措施，降低疫情发生、传播风险，确保师生健康安全。

　　各高校按照市区统一安排，陆续启动在校师生员工疫苗接种工作。其中，清华大学、中国人民大学、北京航空航天大学等高校先期已组织返校学生接种疫苗。根据工作安排，有条件的高校将在校内设置临时接种点进行接种。李奕说，各高校将按照全市统一部署要求，号召师生员工“应接尽接、应快尽快”，共同构筑校园免疫屏障。（记者 李祺瑶 崔乐）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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