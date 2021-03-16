原标题：向中学生传达中医智慧和养生理念

“中医药文化是中国优秀传统文化的杰出代表，其中天人合一的思想、整体观、与自然和谐相处、治未病等理念都与人关系密切。中医药文化进校园将有助于孩子们树立正确的生命观和自然观。”全国政协委员、北京中医药大学国学院原院长张其成说。

张其成之所以在全国两会上带来“中医药文化进校园”的建议，是因为他发现，部分语文必读课文中存在对中医药不正确的评价和描述，会使学生对中医药文化产生误解或抵触，有的学生甚至全盘否定中医。

张其成举例介绍说：“初中语文课本中选自文学家鲁迅的散文集《朝花夕拾》的《父亲的病》一文，讽刺中医故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命；高中语文课本中《呐喊自序》提到‘中医不过是一种有意的或无意的骗子’，《明天》《药》中也有类似的表述，《狂人日记》中的中医医生甚至成了刽子手形象。”

张其成建议，对引起学生误解或抵触的必读课文做必要的删减或注解。比如，《父亲的病》一文中提到的“药引”有“原配的蟋蟀”，张其成认为实际上是庸医的故意刁难，是一种病没法治好的隐喻。需要增加一定注释，阐明鲁迅先生涉及对中医的评价是事出有因，不能以此全面否定中医，还要说明中医用药引的隐喻意义。他建议删掉《呐喊自序》中的“中医不过是一种有意的或无意的骗子”这句话。

“中学是学生价值观形成的阶段，一些不合适的表述将起到负面作用。”张其成说。

除了修正一些表述外，张其成还建议语文教材中增选一些中医名著，如中医经典著作《黄帝内经》、孙思邈的《大医精诚》等。“《黄帝内经》中有不少篇章具有较高的文学价值、深邃的哲学智慧和健康的养生理念。如果能够选入语文必修教材，其文化价值和教育意义不容小觑。这些名著不是纯粹讲治病手段，而是让孩子们有健康的养生理念和对生命的意识，什么时候起床、睡觉，怎么做运动等，都有好的方法指导。”

在张其成看来，不能因中医药进校园给学生增加负担。“中医药文化进校园，不是‘另起炉灶’，而是将其融入语文、历史、体育等课本中，甚至可以跟课外活动，包括体育、科技知识互动。对于有兴趣的学生，可以开设一些比较专业的课程，比如由中医专家讲课，探讨药食同源等实践。”

“中医药文化进校园最重要的是‘知行合一’，不能就中医讲中医，纯粹进行理论和价值观的灌输。比如可以教孩子们按摩穴位，他们回家给爸爸妈妈做；教他们养生保健小常识，什么食物有什么效果，孩子们自己和家庭成员受益了，就会对中医更感兴趣，自然对我们的文化更自信了。”张其成说。

在张其成接触到的学生当中，有些对中医药特别感兴趣，他们与人相处非常平和，不急不躁，甚至还有点儒雅气质。张其成认为，正是中医的观念方法，影响了孩子们的为人处事。“文化的目的是以文化人。希望孩子们在中医药文化的浸润下成长为一个健康的、有道德的人。”

中青报·中青网记者 张曼玉

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