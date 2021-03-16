原标题：小学生体测不合格不给毕业证背后的“四年级逃离”

3月10日，江苏省南通市教育局下发文件《南通市小学毕业生体质测试工作方案》（以下简称“方案”），“方案”规定，“自2021年开始在全市开展小学毕业生体质测试，综合评分60分以上为合格，测试成绩计入学生体育综合成绩。测试成绩不及格的，不得颁发毕业证书。测试成绩未达良好的，不得参加评优评奖”。

“方案”不仅在南通的家长群里炸了锅，也引起了国内学校体育界和南通以外很多家长的关注。云南大学体育学院院长王宗平将这一“方案”称为“使南通成为国内将小学生体质测试与小学毕业证挂钩的第一个吃螃蟹者”。王宗平认为，南通出台这一“方案”还预示着，国内的学生体质测试、体育考试与升学、毕业证等挂钩的趋势将从大学、中学延伸到小学；而对于推动学校体育发展和增强学生体质的工作来说，确实也应该贯穿于整个学生阶段。现在，很多学生都等到中考前、高中毕业和大学毕业前再进行突击锻炼，但体育锻炼不足的苗头实际上早在小学阶段就已出现。

南通的这一“方案”发布后，尽管有不少家长表示支持，但网上还是可以看到很多家长的留言都带着焦虑——“孩子真有可能因为体育不好连小学都不能毕业了吗？”“除了英语、数学的课外培训班之外，看来体育类的课程也得补起来了”“孩子现在的作业已经做不完了，哪有时间再锻练？”……

南通市教育科学研究院体育教研员杨浩在解读“方案”时强调，小学毕业生体质测试不及格不发毕业证，并不表示体质测试不及格的孩子不能毕业。

由于小学、初中属于义务教育阶段，学生有无小学毕业证并不影响其升入初中，杨浩向中青报·中青网记者表示，南通市出台这一“方案”的重点并不是让家长去关注这一张毕业证，而是希望家长、学生、学校、老师都能更加重视体育，也是希望借此表明教育部门在加强学校体育工作、提升学生体质方面的决心，以政策去倒逼学校体育工作的推进。

“方案”规定，自今年开始，在南通全市小学六年级毕业生中开展体质测试，测试将在今年五六月举行，测试项目为50米跑、坐位体前屈、1分钟跳绳、1分钟仰卧起坐、50×8往返跑。

王宗平表示，测试项目不包括身高体重指数（BMI）、肺活量等身体形态和身体机能指标的测试，也没有长跑项目，测试的项目主要是《国家学生体质健康标准（2014年修订）》对应的“小学五、六年级”内容的身体素质部分，如学生的速度、柔韧、力量、等素质，是国家最低标准，对于小学生来说，这些测试项目的设置还是比较科学的。

杨浩介绍，在“方案”出台之前，南通市就“方案”内容的制定进行了大量调研，受访的体育教师们都认为，只要保证体育课开齐、开足、上好，以及学生能够每天锻炼一小时，一个健康、健全的孩子在小学毕业体质测试中拿到及格的成绩是没有任何问题的。

而根据南通市过去两年的学生体质监测数据，在“方案”未出台的情况下，小学毕业生的体质测试合格率也达到了90%以上。杨浩以此让焦虑的家长们宽心，只要孩子保质保量地上好体育课和参加每天一小时的体育活动，就不太可能在小学毕业体质测试过程中不及格。无论是从测试及格的难易程度看，还是从是否需要给孩子报体育类课外培训班看，“方案”都没有给孩子增负的意思。

为了让孩子能在小学毕业体质测试中顺利过关，家长必须关注学校是否开齐、开足、上好体育课。王宗平表示，正如不久前全国人大代表、江西省委教育工委书记叶仁荪在两会上提出“建议开展中小学体育‘晒课表’活动”一样，体育课需要通过“晒课表”来接受家长监督。因为存在两张课表的学校（课表一是对外的，课表二是实际执行的）在全国绝不是少数。当家长们知道，学校肆意占用体育课将会直接影响到孩子获得小学毕业证时，也将自然承担起学校体育工作的监督者角色。

那么，为什么是南通成为全国第一个将学生体质测试结果与小学毕业证挂钩的地区？

杨浩表示，南通此次“方案”的出台，依据的政策分别是2019年7月发布的《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》和江苏省委、省政府在去年出台的《关于新时代推进基础教育高质量发展的意见》。两个《意见》均明确规定，“除了体育免修的学生之外，未达体质健康标准的，不得发放毕业证书”。

“《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（以下简称《意见》）是我国首次在国家文件中对义务教育阶段身体健全的学生，作出体质测试不合格将不给毕业证的硬性要求。”王宗平解读道，“不过，《意见》虽明文规定体质健康不合格的学生不发毕业证，但自2019年《意见》发布以来，却一直未有将这一要求真正落地的地方出现，直到南通发布此次“方案”。

王宗平表示，“全国教育看江苏，江苏教育看南通，在教育改革方面，南通敢于走在全国的前面。另外，在学校体育的改革上，南通这次也是问题导向，顺势而为。而国内很多地方抱着‘等一等、看一看’‘多一事不如少一事’的态度，或者说缺乏足够的重视，所以，在南通之前，国内一直没有任何一个地方出台将学生体质健康是否合格与小学毕业证的发放挂钩的政策。”

另一方面，学生体质的下滑之势仍未有根本好转。杨浩表示，小胖墩、小眼镜、小豆芽越来越多，作为地方教育部门，必须设法去扭转这一状况。

根据南通广播电视台的报道，2019年江苏省学生体质健康监测结果显示：南通中小学生肥胖率14.8%，排在全省第一；南通中小学生近视率仍维持高位水平，达到74.6%，位列全省第二位次。杨浩认为，除了中央和江苏省先后出台了文件，为南通发布“方案”提供了政策依据之外，从南通的现实需求来看，也需要通过发挥考试的导向作用，去促进学生加强体育锻炼、提高体质健康水平。

至于南通的“方案”引起了全国关注，杨浩表示，“我们只是想做好增强学生体质这件事，没想过这个‘方案’的社会关注度如此之高，更没想过南通将成为全国第一个吃螃蟹者。”

在王宗平看来，南通在全国首次将学生体质测试成绩与小学毕业生挂钩之后，很可能会产生示范效应。之前，家长、学校、教育部门、学者关注较多的是体育进中考、高考以及大学生的体质测试成绩对毕业的影响，但是，等到学生上了初中之后再因为体育考试的需要去加强体育锻炼就只能是临时抱佛脚或者说已经晚了。王宗平说，现在，我国小学生有一个“四年级逃离”现象，即，很多小学生从四年级开始，随着学业压力的增大，逐渐离开了运动场、减少了体育锻炼。小胖墩、小眼镜的比例也是从小学四年级开始明显增加，并对学生未来的身体素质好坏、运动习惯养成产生深远影响。在对学生体质的关注和对学校体育工作的加强上，小学阶段确实应当得到更多的重视。

本报北京3月15日电

中青报·中青网记者 慈鑫

(责编：郝孟佳、熊旭)