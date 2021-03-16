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踩对春天的点儿 孩子少生病身体壮

2021年03月16日08:20 | 来源：北京青年报
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原标题：踩对春天的点儿 孩子少生病身体壮

　　对于孩子来说，春天不仅是长高的黄金时期，如果顺应好了春天的节奏，为孩子一年的身心健康发展都会开个好头。我们爸爸妈妈该怎样做呢？今天就请首都儿科研究所中医科的医生给家长们支几招。

　　水果别贪多 肉食要少碰

　　春天万物复苏，对应的五脏是肝脏，颜色是青色，不是适合多吃肉的季节。春天可以适当吃一些微微辛散发散的食物，能够鼓舞肝胆之气。很多青绿色的蔬菜都带有一种辛味，所以春天应当多吃青绿色的蔬菜，消化分解冬天闭藏储存的能量，为孩子的体力和脑力活动提供充沛的能量。一些发芽的植物像豆芽、香椿芽、春笋、荠菜、蒜苗等，就很适合春天食用。因为这些植物带有一种生命力，顺应了春天肝木的生发之气。

　　同样，春天也不是一个适合吃很多水果、喝果汁的季节，因其抑制收敛的性质不利于春天肝气的宣泄升发，特别是平时脾胃比较虚寒的孩子。但是有的孩子发散太过而收敛太少，处在肝气疏有余的状态下，比如经常睡觉比较晚，冬天没有好好地闭藏，有烦躁易怒、入睡困难、浅睡易醒、睡眠质量差等表现，就要少吃辛散发散，相反可以吃一些酸敛收敛的东西，比如煮点酸梅汤喝，适当吃一些山药、莲子等。

　　运动别过量 减衣悠着点

　　想要帮助孩子养阳气，春天开始就是好时机。有句话叫食补不如睡补，孩子睡得好，身高体重也不会差。孩子晚上最迟也要保证10点上床睡觉，一般睡眠时间建议在9点左右。睡好午觉也很重要。每天的中午是一天中阳气最盛的时候，这时候午睡养阳的效果非常好。

　　春天气温变化反复无常，如果孩子衣物增减不及时，容易着凉，从而诱发感冒。因此，孩子户外活动要做好随时增减衣物的准备。特别是孩子一身汗时，应等汗慢慢落下，身上不潮了，再减掉一件衣物。

　　此外，运动可以激发孩子身体阳气，但是春天不建议孩子进行过于剧烈的体育运动，可以带孩子去户外或郊区赏花踏青、晨起慢跑、踢踢小足球、户外骑单车等。

　　情绪要疏导 盲目去火伤脾胃

　　春天是引导孩子确立目标、制定一年的学习计划的好时机。家长可以鼓励孩子发展自己的兴趣爱好，让孩子动手去做事情。给孩子护肝宜疏不宜堵，情志上的影响很快会反映在身体健康上。遇到问题时，家长也要善于调整自己的情绪，不要总是一味压制孩子，更不要经常打骂吼叫孩子。

　　肝主疏泄，有的孩子肝火过旺，会通过发脾气、哭闹来达到疏泄。造成孩子肝火旺的原因有很多，比如消化不好、白天过度兴奋不安、经常熬夜晚睡、本身性格暴躁爱发脾气、感受外邪最后伤津化火化热。家长可以试着通过唱歌、绘画、运动等方式疏导孩子的不良情绪积压的能量，也可以找专业的中医调理。注意一点，不能一看到孩子肝火盛，就一直给孩子盲目喝去火药，喝太多寒凉去火药未必去肝火，但会更伤孩子脾胃。

　　防护+调理 过敏绕道走

　　春天草长莺飞，孩子过敏性鼻炎、哮喘、过敏性结膜炎、过敏性皮肤病说来就来。如何避免或减少“过敏”的影响呢？

　　减少环境因素的影响。家长尽量保证每天起居室通风换气、保持清洁。繁茂的花草、漫天飞舞的杨柳絮都是孩子常见的“过敏源”。对于容易过敏的孩子，应当做好防护，戴好口罩、帽子，避免去花草茂密的公园、水边等。

　　日常饮食调护要慎重。北方的春天阳气升发，多风，气候较为干燥，尽量不给孩子吃油炸、烧烤类的食品。有的过敏体质的孩子脾胃功能也偏弱，少吃水果和甜食，不吃冷饮以及各种饮料，以免进一步损伤脾胃，容易导致过敏性疾病的发生。一些鱼虾海鲜、羊肉、辣椒、咖喱等辛辣刺激食物或者民间所谓的“发物”，在春季尽量少给孩子吃。孩子一旦出现了鼻塞、频繁打喷嚏、咳嗽咳痰、喘息、皮疹等症状时，及时带孩子就诊。

　　文/李萌（首都儿科研究所中医科)

(责编：郝孟佳、熊旭)

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