常德

原标题：在线教育“0元学”为何成“空头支票”

中国在线教育规模近年来迅速扩张，随之而来的负面新闻也接连不断。教育机构为快速扩大用户数量，各自穷尽办法促销。“0元学打卡返现”即是其中之一。据报道，不少在线教育机构推出过这种营销方式来吸引用户。家长购买在线课程后，只要在规定期限内完成一定天数的打卡，就可获得“学费”全额返现。而事实并非这么简单。有家长完成打卡天数后，却被教育机构以有两节课“无孩子声音，是代打卡”等为由拒绝返现。

这种做法有违契约精神，是在“过河拆桥”，不少家长在朋友圈给这些机构打了几个月甚至一年的广告，现在却不能如约返还学费。而一些企业还“反咬一口”，声称“规则没变过”，是家长在当“羊毛党”。正如有家长称，“超市卖特价品，消费者买了，能说消费者是‘羊毛党’吗？”而就算一些家长确实是“薅羊毛”，钻规则的空子，与教育机构没能完善规则、“0元学”活动存在规则漏洞有很大关系，问题也出在教育机构，而不能怪这些家长。

教育机构既然发起了“0元学”的活动，就要兑现自己的承诺。不能让“0元学”活动成了骗人的把戏，成了不会兑现的“空头支票”。对此，亟待对泛滥的“0元学”活动加强监管。而“0元学”活动乱象，不过是在线教育行业乱象的冰山一角。像退费难、诱导贷款、霸王条款、教师资格造假、虚假宣传……这样的乱象就较为普遍。所以，要规范“0元学”活动，关键还是要加强对在线教育机构的监管，让在线教育机构能够规范运行，促进行业健康发展。

在线教育是朝阳产业，不能让行业乱象影响了行业的健康有序发展。对此，需要加强对在线教育机构的预存资金监管，防范一些无良机构在拿到用户大量预付资金后“跑路”、停运。对教育机构推出的“0元学”活动，也要加强监督，防范一些机构有意欺骗。

对广大消费者来说，也要增强维权意识、防范意识。比如对于一些教育机构推出的“0元学”活动，要多一些防范心理，天上不会掉馅饼，要防范教育机构“过河拆桥”，要选择资质可信的机构，要认真阅读相关条款，防范一些教育机构预先“埋雷”。此外，还要保留好相关证据，在权益受损的情况下，要能依法维权、理性维权，勇于维护自己的合法权益，避免成为无良机构“慢刀收割”的韭菜。

(责编：郝孟佳、熊旭)