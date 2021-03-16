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努力引导教师成为教育家（新论）

周叶中
2021年03月16日08:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　百年大计，教育为本。教育大计，教师为本。习近平总书记强调：“今天的学生就是未来实现中华民族伟大复兴中国梦的主力军，广大教师就是打造这支中华民族‘梦之队’的筑梦人。”加快建设教育强国，教师的地位和作用更加突出，国家和社会对教师的要求也更高更全面。努力引导教师成为教育家，应成为我国教师队伍建设的重要目标。

　　教书育人不仅是教师责任所在，更是教师使命所系。建设教育强国，推动经济社会高质量发展，实现中华民族伟大复兴的中国梦，都要求包括高校教师在内的广大教师将“职业”升华为“事业”，从做教书匠提升为做教育家。这就要求强化师德师风教育，努力引导广大教师特别是高校教师成为甘当人梯、甘当学生发展铺路石的教育家。教师既要教书更要育人，要通过教书实现育人的根本目的。教师不仅应该是学问家、科学家，还应该努力成为教育家。

　　热爱教育，自成风格。一提及教育家，人们自然会想到古今中外很多大教育家。殊不知，普通教师经过自己的创新实践和理论思考，皆有成为教育家的可能。

　　一是热爱教育，热爱学生。常言道，有爱才有教育。教育家往往对教育事业无限热爱，对学生无比关爱，始终怀揣教育情怀，始终将育人作为自己最崇高、最自豪、最光荣的事业，并将因此迸发出来的激情和力量落实于自己的一言一行，努力提高教学质量和育人实效。习近平总书记曾这样描述自己心中的好老师：“当老师，就要心无旁骛，甘守三尺讲台”“教师不能只做传授书本知识的教书匠，而要成为塑造学生品格、品行、品味的‘大先生’”。

　　二是勤于钻研，勇于实践。教师以学生成长为目的，遵循教育规律和学生身心发展规律，从培养目标、教学理念、教育过程、教学方式和方法等多角度，深入探索教学规律，系统思考教学发展方向，全面开展教育教学研究，在教育实践中不断创新、总结和反思，并形成独具风格且卓有成效的教育思想和实践体系。教育家通过亲力亲为的教育实践，创新育人过程，推动教育进步，培育合格人才，促进社会文明。

　　教育家叶圣陶说：“教师之为教，不在全盘授予，而在相机诱导。”意思是说，教师的教学不是把所有知识教给学生，而是通过知识传授启发学生思维，使学生提高兴趣，学会方法，提升素养，真正把学生的最大潜能激发出来。教学是基本途径，教育才是真正的目的。教师要通过教学帮助学生认清自我、学会思考、学会学习、释放潜能，教师要从过去的教书匠转变为今天的教育家。

　　教育家重在了解人、了解学生，了解社会需要什么样的人才，知道人应该怎样才能健康成长，知道什么样的教育可以有效帮助人的成长，知道怎样谋划和打造这样的教育。当越来越多的教师成为教育家，就能更好帮助学生在复杂的信息面前保持清醒，在多变的世界中追求梦想，在中华民族伟大复兴的征程中实现自己的人生价值。

　　（作者为武汉大学副校长、教授）


　　《 人民日报 》（ 2021年03月16日 10 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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