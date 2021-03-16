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办好新时代民族高等教育

张京泽
2021年03月16日08:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　中华民族共同体意识是国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂。党的十九届五中全会提出：“坚持和完善民族区域自治制度，全面贯彻党的民族政策，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。”这为进一步办好新时代民族高等教育指明了方向、提供了遵循。

　　以铸牢中华民族共同体意识为主线。习近平总书记指出：“实现中华民族伟大复兴的中国梦，就要以铸牢中华民族共同体意识为主线，把民族团结进步事业作为基础性事业抓紧抓好。”我国是统一的多民族国家，中华民族是一个命运共同体，一荣俱荣、一损俱损。各族先民胼手胝足、披荆斩棘，共同开发了祖国的锦绣河山，共同书写了我们悠久的历史，共同创造了我们灿烂的文化，共同培育了我们伟大的精神。中国特色社会主义进入新时代，以习近平同志为核心的党中央高度重视民族工作，着眼铸牢中华民族共同体意识，创新推进民族团结进步创建，取得显著成效。各民族交往交流交融广泛拓展，中华民族共同体意识不断增强，平等团结互助和谐的社会主义民族关系不断巩固和发展。办好新时代民族高等教育，要以铸牢中华民族共同体意识为主线，把爱国主义精神贯穿教育教学全过程，教育引导广大师生深刻认识到祖国统一是各族人民的最高利益，民族团结是祖国统一的重要保证；中华民族一家亲，同心共筑中国梦，是全体中华儿女的共同心愿，也是全国各族人民的共同目标，把爱我中华的种子植入学生心灵深处。

　　健全和完善人才培养体系。把中华民族伟大复兴的中国梦变成美好现实，需要培养一大批具有家国情怀，自觉维护祖国统一和民族团结，扎根民族地区、热爱民族工作的创新型、应用型、复合型高素质人才。新中国成立以来，我国民族高等教育始终与党和国家事业发展同频共振、同向同行，培养了大批适应时代需求的各民族优秀人才，逐步探索出一条为少数民族和民族地区服务、为国家战略服务的独特办学之路，为国家统一、边疆稳定、民族团结、社会和谐和民族地区经济社会发展作出了重要贡献。进入新时代，进一步健全和完善民族高等教育人才培养体系，需要主动适应国家发展大势，以更宏观、更长远的视野统筹谋划民族高等教育事业发展，紧紧围绕立德树人根本任务，深入推进教育评价体系改革，着眼于民族地区经济社会发展实际需要，为少数民族和民族地区培养大批干部和专业人才，为推动民族地区经济社会高质量发展提供有力人才支撑。

　　建设各民族师生共有精神家园。习近平总书记强调：“加强民族团结，基础在于搞好民族团结进步教育，建设各民族共有精神家园。”文化是一个民族的魂魄，文化认同是民族团结的根脉。办好新时代民族高等教育，一个重要方面在于建设各民族师生共有精神家园。一方面，坚持不懈开展马克思主义祖国观、民族观、文化观、历史观宣传教育，深入开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育，培育和弘扬社会主义核心价值观，引导各民族师生不断增强对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中华文化的认同、对中国共产党的认同、对中国特色社会主义的认同。另一方面，充分运用新技术、新媒体，拓展民族团结进步宣传教育网络空间，推进“互联网+民族团结”行动，打造网上文化交流共享平台，把互联网空间建成促进民族团结进步、铸牢中华民族共同体意识的新平台，促进各民族像石榴籽一样紧紧拥抱在一起，共建美好家园，共创美好未来。

　　（作者为中央民族大学党委书记）


　　《 人民日报 》（ 2021年03月16日 09 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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