本报记者 刘洪超 李家鼎 刘以晴 史自强

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为办好农村教育、特殊教育、职业教育，各地想办法、出实招：加大资金投入，组建教育集团，提升农村学校办学质量；支持保障特殊教育，提高残疾学生资助水平；根据就业前景和市场趋势，改革教学模式，培养高素质职业技能人才。

村里就有好学校

城里资源能共享

明亮宽敞的教学楼，干净整洁的校园，蓝天白云下，鲜艳的五星红旗在校园内高高飘扬。在位于辽宁省沈阳市浑南区东南山区的王滨希望学校内，孩子们正在操场上快乐地玩耍。

“这些年，政府没少给我们投入，你看这塑胶跑道、足球场，都是全区统一规划设计的。教学楼也做了外墙保温，完成了取暖锅炉的电力改造，就连厕所都是学生和老师分开的呢。”王滨希望学校校长任守利说。1年前，他还是浑南一校的副校长。为了让农村孩子也能享受到城里优质的教育资源，浑南区教育局通过组建教育集团，实现集团内课程共享、师资培训及交流机制，任守利也响应号召，从城市来到了这个山村学校。

据了解，浑南区通过改革人事管理制度，实行评优晋级政策向农村一线教师倾斜，区内骨干教师评选按照学科教师总数，农村学校增加10%名额。从教30年以上的农村教师，在符合晋升高级职称条件基础上，不受名额限制可直接申报高级教师。

“咱们学校32位老师中，拥有副高以上职称的就有25人。老师的收入，全区也都是一个标准。”任守利告诉记者。

“我们家离学校近20公里，坐校车每学期才100块钱。孩子在学校吃得也好，两荤一素才9块钱，送上车就啥也不用操心了。”韩飞是浑南区望滨小学六年级学生赵锦涵的家长，除了照顾老人，还要打工赚钱。学校解决了孩子的吃饭和接送，让她很放心。

“我们学校虽然是全区离主城区最远的学校，可是软硬件样样不差。”望滨小学校长韩雪丹说。1年前，她放弃了市里的工作，每天驱车40公里，来到群山环绕的乡村小学。

在望滨小学的兴趣社团活动室，孩子们一板一眼，认真表演着节目。在这里，音乐室、舞蹈室、美术室、实验室、微机室、图书馆、阅览室一应俱全，学生们根据自己的爱好，选择不同的社团和兴趣班。

“农村教师的专项业务培训及信息技能培训逐年增多，而且教育局还定期组织名师到学校听课、上示范课、上观摩课。”望滨小学一位教师告诉记者。

“硬件上，我们坚持城乡一体化标准建设和办学，加大农村学校投入，不断提升农村学校办学条件。软件上，我们通过区内名校联合农村薄弱校组建教育集团的方式，实施人事交叉流动制度，通过不断整合教师队伍，打破了校际间固有的壁垒。此外，我们还通过实施名师建设工程、全员培训提升工程，提升农村教师队伍水平。”浑南区教育局相关负责人表示。

特教学校获扶助

经费补贴跟得上

“你的梦想是什么？”3月12日，吉林省长春市特殊教育学校内，一场特殊的班会正在进行，班主任芦娜向学生们提出问题。

“去北京上大学，努力就会有收获，加油！”小曾率先站起来回答，意思清楚，表达明了。如果不是缓慢的语速、比正常人高好几倍的音量和耳廓处的微型助听器，你很难想象，眼前这个20岁出头的阳光男生是一名听障人士。课桌上堆满了各式各样的试卷：二次函数、古文阅读、英语完形填空、素描画册……再过20多天，这所学校10名学生就将奔赴全国各地，参加属于他们的高考。

“这是一只？”“狐狸！”“它的毛是？”“红色！”教学楼五楼的一间教室内，小于正在进行认知能力训练。“我们学校还是长春市听力语言康复中心，承担贫困孩子助听器救助项目的申报及定点验配、定点康复工作，孩子在园期间餐点、测听、耳模制作、评估、训练等全部免费。”副校长王俊丽介绍，从学前班到高三，全校189名在校生全部患有中度以上听力障碍。“孩子们的校服、文具、读物有政府的投入，也有爱心人士的捐赠。”王俊丽说。

“这几年，再也不用为办学经费发愁了！”校长王洪亮在特教学校工作32年，“改善教学条件、扩大招生规模、提高困难学生生活标准处处需要资金。10多年前，我们还经常找本地企业募捐，可如今，每一名学生在校期间的衣食住行，全部是免费的。教师们的特教津贴也由原来15%提高到30%。”王洪亮细数变化。

2017年，长春市在教育部等七部委出台的《第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）》的基础上，结合实际情况，出台了《长春市特殊教育提升计划（2017—2020年）》。设立残疾儿童少年义务教育普及提高项目、学前教育发展项目等七大项目，在各项目中界定部门职责，以项目的方式推进目标任务落地生根。并明确提出“特教特办”思路：采取特殊的政策措施，统筹财政教育支出，倾斜支持特殊教育；给予残疾学生特别扶助和优先保障，提高残疾学生资助水平。

“义务教育阶段特教生人均公用经费标准每年6000元，同时另设专项资金。2017年起，又将7—15岁孤独症及智力障碍儿童教育康复训练补贴提升至每人每年1.8万元，还给予全部走读特教生每人每日一餐8元、住宿生每人每日三餐20元的餐费补助。”长春市教育局相关负责人介绍。

“下一步，我们要深化‘温暖教育’的办学理念，让每一个学生感受到党和政府的温暖，也帮助他们成为对社会有用、阳光温暖的人。”王洪亮对未来充满信心。

瞄准需求调专业

联合培养助就业

“同学们，准备好了吗？准备好就可以起飞了！”近日，在河北省廊坊市香河县职教中心，一堂生动的无人机模拟飞行课在教学楼里精彩上演。在老师的专业指导下，学生们通过与电脑连接的无人机操控手柄，在屏幕上实现了逼真的模拟飞行。

生于2004年的陈芝洋，是从河北省沧州市专门来这儿攻读无人机专业的学生。“感觉无人机很有应用前景，但是很多学校都没有开设这个专业”，陈芝洋说，后来他果断选择了这里。

香河县职教中心紧密结合就业前景和市场趋势，探索职业教育教学改革，对专业设置实施动态管理，近几年，新增设了3D打印技术、无人机制造与操控等专业。对就业不理想、市场需求度相对不高的专业则停止了招生。

汽车运用与维修尽管是长期保留的传统专业，但近几年却有了新变化。“通过与北京一家教育科技公司开展人才联合培养，学生有了到大城市进大企业的实训机会，并享受优质就业资源。”香河县职教中心常务副校长董建国说，“县一级的职业教育也因此实现了‘小船借力出大海’。”

2017年入学的张同旭是香河县本地人，早先有过在本地就业的想法。学习汽修专业的他，2020年年初临近毕业时，被安排到北京一家大型汽车维修保养连锁机构进行实训，成功就业。

“我是专业对口，表现也还行。现在已经升任北京国贸附近一家分店的店长，月工资有一万多元。”张同旭说。

目前，香河县职教中心已与北京的三家机构实现了联合培养，通过与企业、市场紧密对接，输送汽修、高铁服务等专业的学生进入北京奔驰、长安汽车等单位跟岗实训，实现教学质量、就业质量双提升。

在做好职业技能教育的基础上，香河县职教中心也注重素质教育。“我们要培养的不仅仅是某种单一技术，而是职业技能突出且全面发展的高素质人才。”董建国说。

为此，香河县职教中心探索与学生身心特点相适应的教育改革，将茶艺课、礼仪课、国防课等引入课堂，同时设置“周三活动日”制度，强化学生法治教育、感恩教育、爱国教育等，提升多种素养。

在得知自己同专业的师兄李伟奇毕业后，目前已入职国内一家知名的无人机生产制造企业，担任销售、教学和航拍工作，正在学校进行模拟训练的陈芝洋内心满怀憧憬。“我要抓紧时间，把技术学好学精，去大城市闯闯，那里还有很多机会在等着我！”

《 人民日报 》（ 2021年03月16日 14 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)