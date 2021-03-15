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3岁用户为何也能开启爱奇艺“学生VIP”？

2021年03月15日09:09 | 来源：北京青年报
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原标题：3岁用户为何也能开启爱奇艺“学生VIP”？

　　日前，家住山西的徐女士称，未成年的女儿利用身份证号码就在爱奇艺App开通了“学生VIP”账户。北京青年报记者调查发现，即使利用3岁孩子的身份证号码，也可以开通爱奇艺学生VIP。在内容上，学生VIP与黄金VIP完全相同，并未根据证件号码自动开启青少年模式，也未对未成年人账号进行保护。

　　充值3天未使用退费遭拒

　　徐女士表示，今年3月的一天，她偶然发现自己已成为爱奇艺包年会员，随后经询问，自己年仅10岁的女儿承认，是自己利用手机和自己的身份证号码开通了“学生VIP”账户，包年123元，支付时利用徐女士的付款密码进行了付款，且没有进行再次验证。

　　“女儿是为了看《我的时代、你的时代》才充值的。”徐女士表示，这一过程她并不知情，因女儿乖巧，因此也知晓自己的支付密码，但没有想到在未经其允许的情况下，就私自充值了视频网站的会员。

　　徐女士在开通VIP3天后，3月10日与客服沟通，以未使用为由想要退费，但遭到拒绝：“会员付费业务属于虚拟充值业务，不支持退费。”

　　3岁儿童可正常开通“学生VIP”

　　爱奇艺App显示，学生VIP是面向23周岁以下的用户定制的优惠套餐，会员权益包括：会员广告特权、加速下载影片、海量免费片库等。

　　北青报记者体验发现，开通学生VIP非常简单，只需要填写身份证号、年份、学校即可。北青报记者利用一位3岁儿童的身份证号码，填写任意年份及学校，显示“验证成功”，随后只需缴费即可开通。

　　开通后，爱奇艺App页面与正常页面并无区别，首页显示热播电视剧、猜你喜欢等内容。客服也表示，学生VIP的内容与黄金VIP没有区别。

　　关闭青少年模式无需家长同意

　　令徐女士感到担忧的是，爱奇艺App本身有“青少年模式”，不过在10岁女儿利用自己的身份证号码开通学生VIP后，爱奇艺并未进入这一模式将内容过滤。

　　据悉，青少年模式是2019年“六一”在国家网信办统筹指导下，爱奇艺及其他17家视频平台上线的青少年防沉迷系统。据爱奇艺App显示，开启青少年模式后，将自动开启时间锁、单日使用时间不超过40分钟，晚上10点至早上6点无法使用爱奇艺。

　　北青报记者实测发现，在爱奇艺学生VIP模式下，即使开启了青少年模式，未成年人自己想要关闭和破解也非常容易。北青报记者随后查询了腾讯视频和优酷的“青少年守护”模式的取消方法，这两家平台这一模式必须在家长的参与下才可以完成操作。

　　建议

　　视频等娱乐性App

　　应参考网络游戏管理办法

　　中国互联网络信息中心2020年发布的数据显示：目前，我国未成年网民规模为1.75亿，未成年人互联网普及率达到93.1%，其中自己有上网手机的为63.6%。

　　分析认为，视频等娱乐性App应当借鉴网络游戏App的做法，保护未成年人健康成长。此前，国家新闻出版署2019年11月发布《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》规定：网络游戏企业不得为未满8周岁的用户提供游戏付费服务。文/本报记者 温婧

(责编：郝孟佳、熊旭)

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