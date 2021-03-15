原标题：建议进一步加强职业教育统筹管理

怎样才能更好地推进校企合作、产教融合？破解产与教、校与企的“两层皮”问题，全国人大代表、江苏省教育厅厅长葛道凯建议，进一步完善现代职业教育制度，加强职业教育统筹管理。

在葛道凯看来，产与教、校与企“两层皮”主要有三方面原因。首先是统筹不够，学历职业教育与职业技能培训分别由教育行政部门和人社部门管辖，产教融合的牵头单位是发改委，而企业则是在多个不同行政部门的管辖范围内，不同行政部门掌握的职业教育资源并未很好地统筹使用，影响了办学资源的使用效果和完整职业教育体系的建立。

其次是，效力不够。“教育部等六部门出台的《职业学校校企合作促进办法》，虽然从顶层设计的角度规定了校企合作的实施主体，但总体上只是一个部门规定性文件，不属于法律法规，约束性、强制性弱，缺乏制度落实的刚性。”葛道凯表示，加上相关内涵界定、职责边界不清晰，企业参与办学的相关利益得不到财政、税收等的有效保障，校企合作“作而不合”、产教融合“合而不融”的情况仍比较普遍。

此外，保障不够。葛道凯以学徒制的实施为例分析，现代学徒制和企业新型学徒制分别由教育和人社两个政府部门分别推行，在推进机制、支持保障等方面缺乏统筹和协调，影响了有限资源的优化配置，也限制了推进学徒制所需要的正常资金投入、财税减免等。“比如，人社部门实施的新型学徒制每位学徒享受4000元财政支持，但教育部门现代学徒制未享受到任何经费支持”。

对此，葛道凯建议，要进一步完善现代职业教育制度，建议国务院尽快出台《国家职业技术教育校企合作条例》，将《关于深化产教融合的若干意见》《职业学校校企合作促进办法》上升到法律法规的层面，从制度层面为职业教育改革发展提供更加有力的保障和支撑。

葛道凯认为，还应加强职业教育统筹管理。建议在“国务院职业教育工作部际联席会议制度”的基础上，成立国家职业技术教育局，统筹管理全国职业教育工作，研究提出职业教育工作的方针、政策，拟定职业教育体制改革的政策以及职业教育发展的重点、结构等，部署实施职业教育改革创新重大事项。同时，建立健全中国特色职业教育标准体系，由教育部牵头，会同国家人社、财政等多部门，进一步健全职业教育学校、专业、课程等建设标准，完善教学、实习实训和学徒制培养等基本规范，加强质量评价和财政税收保障机制建设。

中青报·中青网见习记者 朱彩云 记者 孙庆玲

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