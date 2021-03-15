原标题：“一技之长”依然是青年通向成功成才的途径

全国人大代表、国家级技能大师工作室负责人姜涛经常听到这样的“两难”抱怨：一方面是企业表示技能人才需求不能满足，招来新员工的职业素养有待提升，一方面是年轻的学生群体表示工作难找，自身所学和企业需求有较大差距。

这位中国航天科工集团所属航天江南贵州航天天马机电科技有限公司的特级技师，结合企业一线、技能一线的实际需求，就此提出加大对技能人才培养和技工院校扶持力度的建议。

“到了我们一线就能发现，不是工作难找，而是人才难寻——高素质技能人才缺乏，已成为生产企业发展的瓶颈问题。”姜涛说。

自1987年从技工学校毕业进入工厂开始，姜涛苦练焊接技艺，成为国家级技能大师工作室带头人。他从业34年，深刻了解高级技能人才培养的难度，以及人才对于推动装备制造企业高质量发展的重要性。

他告诉记者，完美的产品需要一流的技工，而一流的技工必须具备高超的技能和优良的“工匠精神”。目前，我国正处在经济转型升级的关键时期，从“中国制造”走向“中国智造”，需要大量高技能人才的支撑。

近年来，我国技工教育快速发展，培养了大批中高级技能人才，但在姜涛看来，总体上还难以满足经济发展的需求，数量上供不应求，质量上仍待提升。技术工人的技能和素养，尤其是以严谨、专注、敬业等“工匠精神”为核心的职业素养缺乏，直接影响产品的质量和档次。

“我们迫切需要打造技能人才培养层次和规模与经济社会发展更加匹配的现代技工教育体系，更好地培养和造就大国工匠和更多技能人才，促进就业结构优化，推动中国制造实现转型升级、中国经济发展跃上中高端。”姜涛说。

他还想告诉年轻人：中国未来的发展还需要大量的高级技工和高素质职业人才，为广大年轻人打开通向成功成才的大门，为实体经济高质量发展奠定技能人才基础。

这次两会，姜涛专门提出建议：要加快人们观念的转变，加大职业技能人才的吸引力。当前，技工院校招生难的形势依然严峻，发展后劲不足。

“能否从国家层面拓宽职业人才发展通道？”姜涛说，比如，大力推进技工院校毕业生和大学毕业生享受同等待遇，为广大青年人搭建成长平台，吸引更多年轻人走进技工学校，学习一技之长，走上技能成才的道路。

他还希望加大对技工院校的资金支持，特别是对西部贫困地区技工学校的支持力度，使更多的贫困人口通过技能培训脱贫致富。

姜涛说，技工院校在办学过程中，需要大量的实训设备，并且在实际培养人才操作过程中需要消耗大量的耗材，需要大量的资金投入，建议国家解决技工院校办学经费紧张，设备较为落后的现状，让他们有足够资金采购耗材设备等。

他还建议，国家应出台政策支持校企合作培养技能人才模式：完善技工院校与国有企业开展校企合作，培养新型学徒的机制，将技工院校的教学经验，与企业中高技能人才的实际操作经验进行深度融合，建立校企合作的实训基地。

中青报·中青网记者 邱晨辉

(责编：郝孟佳、熊旭)