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课改创新不是贴上“高大上”的标签

朱志军
2021年03月15日08:51 | 来源：中国青年报
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原标题：课改创新不是贴上“高大上”的标签

　　最近，笔者参加了某个省级教学观摩活动，承办学校推出了“××课堂”的课堂教学创新特色。笔者听其介绍，初感好像就是“教学相长”这一传统理念的翻新，在接下来的课堂教学展示中，笔者的感觉进一步得到验证：所谓的创新课堂，与常见的公开课、展示课别无二致。说到底，课还是这样的课，只不过贴上了一个“高大上”的课改标签而已。

　　比照当下众多学校，办学特色、学校文化、课堂改革、教学创新等等，可谓百花齐放，异彩纷呈。一时间，一个学校如果没有一个属于自己的特色文化、课改创新、教学主张，似乎都开不了口，也走不上台面。笔者以为，此风不可长，此举不必多。

　　诚然，有不少学校经过长期的办学历程，积淀了丰厚的文化底蕴，形成了鲜明的办学特色，也有不少学校经过反复的教改实践，探索出适合本校实际的课堂创新范式。他们业已成为学校教育教学发展的标杆，值得学习和借鉴。然而，我们也不难发现，有的学校热衷于做表面文章，搞形式主义，他们或将某个教育理论换个时髦的说法，包装成学校的办学特色；或组织一班人马，七拼八凑地整理出一套理论、观点、模式，继而生搬硬套地附加到学校教育教学之中。这其中不乏自说自话、自圆其说的，甚至还有自吹自擂、自己往脸上贴金的。

　　教育教学是个“慢活儿”，学校办学特色、校园文化、办学底蕴的形成绝非一朝一夕之事，也非一日之功而成。跃进式、超车式、突击式的创新改革，学校需要权衡利弊，审慎而行。

　　其一，无疑会加重师生负担。为了加强宣传和扩大影响，让广大师生做材料、补资料、搞活动就在所难免，有时为了现场展示，各种彩排、拉练占用了师生的大量时间，干扰了正常的教育教学秩序，进而导致师生负担加重、压力加大，身心疲惫，厌倦反感。

　　其二，没准会僵化教学管理。有的学校为了大张旗鼓地推进某课堂教学改革，强行入轨，统一要求，课堂教学呈现出“一个模子”“一个套路”的格式，这种“千课一面”的教学管理，不仅有悖于课改创新的初衷，还会导致教学的僵化、固化。学校的真正发展需要多元文化，课堂教学更应是丰富多元。学校教学管理应兼容并包，让课堂多元文化共存，并在不断碰撞中激发创新的火花。

　　其三，可能会拉低办学品质。提高办学品质和教育教学质量是学校的必然追求，而这需要学校静下心来，深耕细作而不急功近利。但事实上有的学校，学校文化、课堂教学主张往往成了校长的个人“思想”，换一个校长就换一个思路，以致出现张校长“往东”、李校长“向西”的尴尬局面，学校资源、人员力量无端内耗，从而制约了学校的可持续发展。

　　破解当前学校教育教学中出现的赶时髦、唱高调、浮夸式的课改创新问题，笔者认为，一方面教育主管部门要主动改变对学校的考核评价，学校办学要有特色、课堂要有创新本没有错，但不能唯特色而特色，唯创新而创新，否则难免会出现“一哄而上”“你方唱罢我登场”的虚假繁荣。从根本上讲，学校的办学目标和特色是一致的。因此要纠正和避免学校在教育改革和课堂创新中舍本求末、脱实向虚。另一方面，就是学校自身要保持办学定力，坚守教育初心，特别是学校管理者要坚持固本求真，坚持因校制宜，不好大喜功，不标新立异，要积极构建基于校本实情的教育教学改革长远规划，融传统传承和改革创新于一体，将育人使命贯穿于学校教育教学的全程，以此实现学校办学品质的提档升级。

　　守正创新，务实求真，学校教育教学才元气满满，充满活力，教育教学改革创新之路也才会行稳致远，前路光明。

　　（作者为江苏省东台市头灶镇小学教师）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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