原标题：四川举行春季“开学第一堂队课”

本报讯（中青报·中青网记者 王鑫昕）3月11日，来自四川省自贡市沿滩区逸夫小学的少先队员们，来到该区沿滩镇詹井村，开展了一场别开生面的“开学第一堂队课”。

活动中，少先队员们参观了沿滩区青少年红色教育基地——詹井村村史馆，通过一幅幅黑白照片和一件件老旧物件，现场感受乡村振兴带给詹井村的巨大变化。

红领巾志愿者讲解了从中共一大到十九大期间的党史故事，介绍江竹筠、卢德铭、吴玉章等当地革命先辈的事迹。

活动现场，团自贡市委、市少工委授予詹井村蔬菜种植基地少先队校外实践教育基地——“红领巾田间课堂”。这是今年以来，四川省陆续建成的“少先队校外实践教育基地”之一。

此次活动是“学党史听党话跟党走，争做新时代好队员”——四川省春季“开学第一堂队课”的其中一场。此前，四川省教育厅、团四川省委、省少工委联合印发通知，在全省组织中小学生开展“党史我来讲 红色照我心”主题教育活动，四川将制作、发布网上主题队课，供全省中小学生学习。

(责编：于子青、马昌)