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湖北省青少年法治文化节启动

2021年03月14日09:10 | 来源：中国青年报
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原标题：湖北省青少年法治文化节启动

本报讯（胡林中青报·中青网记者 雷宇）为深化青少年法治宣传教育，3月11日，团湖北省委联合省司法厅、湖北省检察院在武汉市第六初级中学举行“百场法治宣讲进校园、进社区、进企业”省级示范活动，并正式启动2021年湖北省青少年法治文化节。

武汉市黄陂区人民检察院检察官助理、惠心骄阳未成年人检察工作室成员万方旭宇，湖北首义律师事务所执业律师、合伙人陈艳丽，武汉大乘心理咨询中心主任、武汉12355青少年服务台阳光辅导团心理专家贾洪武先后开展法治和心理健康相关的课程宣讲，现场气氛活跃，互动频繁。武汉市第六初级中学师生100余人聆听了此次宣讲。

团湖北省委副书记张澍建议相关单位加强合作，优势互补，形成推进青少年法治教育的整体合力；呼吁社会各界继续支持青少年法治教育工作，为青少年健康成长创造良好环境；希望广大青少年争做法治精神的倡导者、法治建设的实践者和法律的传播者。

此次活动是以“青春与法同行”为主题的2021年湖北省青少年法治文化节系列活动之一。法治文化活动节期间，团湖北省委还将面向全省开展“青少年法治知识线上有奖竞答”“12·4全省青少年法治宣传示范日”等活动，确保青少年法治文化节系列活动取得实效。

(责编：于子青、马昌)

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