人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育>>滚动新闻

江苏：将劳动素养作为毕业升学的参考依据

2021年03月13日09:33 | 来源：新华社
小字号
原标题：江苏：将劳动素养作为毕业升学的参考依据

新华社南京3月12日电（记者陈席元）江苏省委办公厅近日印发《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的实施意见》，明确将劳动素养纳入学生综合素质评价体系，作为学生评优评先、毕业升学的重要参考或依据。

意见提出，各级党委、政府要明确实施劳动教育的机构和人员，统筹规划配置中小学劳动教育资源，加大经费投入力度，建立“劳模工匠进校园”常态化工作机制，可采取政府购买服务方式，吸引社会力量提供劳动教育服务，鼓励购买劳动教育相关保险。

江苏将分段实施大中小学劳动教育，探索劳动教育学分制。家庭要鼓励孩子利用双休日或节假日参与劳动，确保中小学生每周家庭劳动时间不少于2小时，每年有针对性地学会1至2项生活技能。小学和初中劳动教育课平均每周不少于1课时，普通高中不少于6个必修学分；职业院校劳动专题教育必修课不少于16学时，高校本科阶段劳动专题教育必修课不少于32学时。

江苏要求强化每一名教师参与劳动教育的责任，配齐配足劳动教育教师，鼓励聘请行业专业人士、劳动模范、企业师傅等担任劳动实践指导教师，保障劳动课教师在绩效考核、职称评聘、评优评先、专业发展等方面与其他专任教师享受同等待遇。

(责编：吴楠、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部