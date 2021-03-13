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疯狂“鸡娃”，你的“育儿焦虑”可能毫无意义

2021年03月13日09:32 | 来源：中国新闻网
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原标题：疯狂“鸡娃”，你的“育儿焦虑”可能毫无意义

中国新网客户端北京3月13日电(记者上官云)“不写作业母慈子孝，一写作业鸡飞狗跳”“沉迷鸡娃，不能自拔”……如今，很多类似的育儿段子在网上流传甚广，乍看好笑，背后却是不少父母的压力和无奈。

为了不让孩子输在起跑线上，他们早早准备“学区房”，为选小区绞尽脑汁；给孩子报各种早教班，辅导作业时更是斗智斗勇：或者为了孩子上个好幼儿园，不惜交上一大笔费用。

“望子成才”本无可厚非。但“育儿焦虑”，可能毫无意义。

竞争，从牙牙学语开始

在人才竞争愈加激烈的当下，出色的教育履历不意味着最终的成功，但却是实实在在的敲门砖，“别让孩子输在起跑线上”的口号开始流行，逐渐成为父母的普遍心态。

书店里摆放的一些孕产育儿书籍。

所以，很多父母看着才3岁的娃，恨不得为孩子铺垫好、规划出此后30年的人生。

广东外语外贸大学南国商学院心理学教授宋广文注意到，大众对教育的重视无法阻挡，孩子之间的竞争变成了家长之间的竞争、抢学区房、陪读、请家教，规划学业人生都力求最好。

人生的起跑线被不断前置，孩子尚在牙牙学语，智力开发、早教培训已经无孔不入，共同画出一张“成才”的大饼，“如果父母不努力，那么孩子就会落于人后”。

橘子妈有两个女儿，早早给3岁的大女儿报了游泳班，一来锻炼身体，二来学一种技能；小女儿一岁多，已经体验过种种不同的托育班。

“每星期我会在固定时间带孩子去上早教班，万一能发掘出点啥才能呢？”她并不觉得这有什么奇怪，因为身边还有家长会和两岁的孩子全程用英文对话，美其名曰“启蒙”。

沉迷“鸡娃” 不能自拔？

如果说报早教班之类还是常规操作的话，宋广文说，近几年家长们流行的“鸡娃”(给孩子打鸡血)，则往往浸透着“不甘落后”的焦虑感：不断加码，让孩子不停学习、拼搏。

有文章科普过“鸡娃群”里的行话：比如“海淀六小强”，指人大附中等北京海淀区的6所名校；“上岸”，指孩子成功考入名校；“自鸡”，家长给自己打鸡血，倾其所有为孩子做榜样。

对照自身经历与成败得失，嗅觉敏锐的家长们感受到了社会对“成功”的定义中，某种微妙但迅速的变化，一个接一个加入“鸡娃”大军，疲于奔命但又精神抖擞。

焦虑的家长也习惯用一些具体的、数字化的指标作为衡量孩子发展成果的标准，比如考试分数、获奖证书、英语等级证书等等。

曾有媒体发起一项调查——“培养孩子，你相信‘出名要趁早’的观点吗”，1816位微博用户表达了自己的看法，50.0%的受访者不认同这一观点，16.5%的受访者认同，33.5%的受访者认为得看孩子情况。

看着各种你争我赶的育儿行为，橘子妈曾产生深深的焦虑感，“邻居的娃半岁就开始早教练习，还要给刚上幼儿园的孩子报编程班，越听精神越紧张，总觉得我们不报班孩子肯定落后。”

资料图：图为育儿机器人吸引市民眼球。 周毅 摄

她努力控制自己不去“鸡娃”，尽可能给孩子一个舒适、快乐的童年，但也会陷入激烈的思想斗争，“如果因为父母不努力，耽误了孩子，他长大后比不上别人，会不会怨恨我？”

父母过度期待的内化与投射

家长是好意，但孩子未必领情。焦虑情绪笼罩之下，育儿效果很容易适得其反。

国家二级心理咨询师杨琳琼遇到过一个典型例子：有个学生对学业、考试表现得非常焦虑，严重到要找心理老师求助。后来老师联系到其父母，才了解到其母从小对孩子的要求非常高。

“妈妈遗憾自己当年没有考上好大学，为孩子制定了严格的学习计划。”杨琳琼发现，孩子一直在母亲的焦虑中向前，不停学习，因而被剥夺了很多与小伙伴交往、游戏的时间。

但是上了高中，孩子成绩渐渐落到后面，妈妈当然非常着急，依然催、管不停，甚至会坐在孩子身边督促，不过妈妈擅长的那一门功课，恰恰是孩子最糟糕的一门，效果并不好。

经过耐心疏导，妈妈慢慢接受“孩子健康成长更为重要”的观点，有了反思和改变。但是孩子已经内化了妈妈对自己的要求，依然非常焦虑，对自己极度不满意，同时自责，经常被铺天盖地的负面情绪淹没。

杨琳琼并不否认很多父母的投入，“但他们忽视了自己和孩子是不同的独立个体，把自己的人生期望全部寄托在孩子身上。但问题是，父母焦虑的言行举止，正侵蚀着孩子的成长空间。”

育儿焦虑，毫无意义

日前，“如何看待邓亚萍教练式育儿”登上热搜：了解到孩子喜欢打游戏，并想成为职业电竞选手，邓亚萍将电竞选手的职业道路和竞争残酷性摆出来，尊重孩子的想法，如此明确分析利弊和讲究作战方法，被称为“教练式育儿”。

有网友为这种育儿方式点赞。也有人思考：何种育儿方式才真正适合孩子？“育儿焦虑”，如何避免？

图片来源：微博截图

分析一些父母疯狂“鸡娃”的心理原因，也许是经历过人生中的不如意，希望孩子不要重蹈覆辙；担心自己的生活水平、阶层失守，要求孩子达到某种成功来维持甚至超越。

或者是攀比心作祟，把自己的价值全部依附在孩子的学业成败上；又或者，只是盲从，先图个心理安慰。但细究起来，父母这些焦虑根源和孩子无关，都是自己的议题。

多元智能理论提到，构成智力者是语言表达、数学逻辑、自我认知等能力，人与人之间的差异，并不是简单的学习成绩或智商，而是各种复杂的结构。

宋广文说，我们曾倾向于以分数来简单判定孩子的智力高低，将之与前途挂钩，但每个人的能力与智力存在差异，家庭中的积极因素会对孩子产生良好影响，却不意味着必然走向成功。

孩子的成长不是固定的化学反应，当必要条件到位就能带来某种可以量化的结果。世界之大，社会需要多种人才，父母未必能准确预判什么才是“成才”。

流水线式的育儿方法难以培养出有个性的人才。杨琳琼说，育儿观体现父母的人生观价值观和世界观，好的育儿方式没有一定之规，父母可以基于对孩子的了解来做选择。

“父母之爱子，则为之计深远”。家庭教育也是情感支持和人格培养，父母在为孩子筹划未来甚至做选择时，也理应尊重孩子的意见，倾听，本身就是一种爱。

(责编：吴楠、孙竞)

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